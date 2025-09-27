Urrutia ganó la carrera de invitados en el TC2000

Con el auto de Matías Rossi, Santiago Urrutia se quedó con la carrera de invitados.

Este sábado se desarrolló la competencia correspondiente a la carrera de invitados de los 200 kilómetros de Buenos Aires, en el marco de la octava fecha del TC2000. En ese contexto, el autódromo Oscar y Juan Gálvez recibió a los pilotos que llegaron exclusivamente para la disputa de esta competencia.

El ganador fue indiscutible: Santiago Urrutia ganó el mano a mano inicial y dominó la carrera. El piloto invitado por Matías Rossi lideró las 18 vueltas de la competencia con un manejo firme pese a que las condiciones del tiempo no facilitaban la conducción por la presencia de agua en la pista.

El uruguayo comenzó en el lugar de escolta y superó a Juan Casella en la única neutralización de la competencia. El invitado por Damián Fineschi perdió rendimiento y acabó luego en el séptimo lugar.

Urrutia pasó la bandera a cuadros como vencedor, seguido por Leandro Juncos, que corrió con el auto de Facundo Aldrighetti; y Gastón Rossi, invitado por Lautaro Campione. Antes ambos debieron superar a Rafael Morgenstern (Franco Vivian), que era quien marchaba en el segundo puesto.

Hubo varias incidencias a lo largo de la competencia, aunque la más notoria fue en el inicio, cuando un choque involucró a los autos conducidos por José Malbrán (Juan Traverso), Antonino García (invitado del crespense Emiliano Stang) y Juan Teske (Marcelo Ciarrocchi).

Con la carrera de invitados finalizada, este domingo se desarrollará la competencia más importante. Los titulares saldrán a pista para la final que iniciará a las 13.30 y será para el vencedor luego de 42 vueltas o 60 minutos, lo que ocurra primero.