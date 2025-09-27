El clásico de la Liga Paranaense terminó empatado

En el estadio Aníbal Giusti se jugó el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Se trataba de un duelo trascendental debido a que el Tricolor llegó como puntero del campeonato con 14 puntos.

El partido acabó igualado 1-1. Aunque el local se puso en ventaja con el tanto de Joaquín Fernández, la V Azulada consiguió el empate por medio de Kevin Servin y complicó a su eterno rival en cuanto al cuidado de la punta de la tabla de posiciones.

Esto último se debe a que el Tricolorllegó a 15 puntos y tiene dos más que Patronato, que este domingo jugará ante Los Toritos, último de la tabla, y ganando podría quedar en el primer puesto (actualmente tiene 13 unidades).

En cuanto al resto de la fecha, Don Bosco venció a Palermo por 1-0 y ahora se ubica en la tercera posición de la tabla con 11 puntos. Más atrás quedaron Argentinos Juniors, Belgrano y Atlético Paraná, que ganaron sus respectivos partidos y tienen 10 unidades.

El otro ganador de la fecha fue Oro Verde, que venció 2-1 a San Benito y alcanzó los siete puntos para distanciarse del fondo de la tabla de posiciones.

Fixture | Liga Paranaense | Fecha 7

Sábado 27/9:

Universitario 1-3 Argentino Juniors.

Instituto 0-3 Atlético Paraná.

Don Bosco 1-0 Palermo.

Camioneros 0-6 Belgrano.

Oro Verde 2-1 San Benito.

Peñarol 1-1 Sportivo Urquiza.



Domingo 28/9:

11: Patronato - Los Toritos.



Libre: Neuquen.



Posiciones | Liga Paranaense de Fútbol

1°) Peñarol: 15 puntos.

2°) Patronato: 13.

3°) Don Bosco: 11.

4°) Argentino Juniors: 10.

5°) Belgrano: 10.

6°) Atlético Paraná: 10.

7°) Neuquen: 9.

8°) Camioneros: 9.

9°) Palermo: 9.

10°) Sportivo Urquiza: 9.

11°) Universitario: 8.

12°) Oro Verde: 7.

13°) San Benito: 6.

14°) Instituto: 4.

15°) Los Toritos: 1.