"Hamlet, bueno para nada" llega a Paraná con una única función

Este sábado 4 de octubre a las 21 se presentará en la capital entrerriana la obra "Hamlet, bueno para nada", una propuesta del grupo Teatro del Bardo (Paraná) junto al Estudio Barnó (Santa Fe). La función tendrá lugar en Casa Boulevard/Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80, y estará protagonizada por el actor Pablo Tibalt bajo la dirección de Walter Arosteguy. La puesta se anuncia como la única ocasión para el público local se acerque a presenciar una versión singular del clásico shakesperiano.

El espectáculo se plantea como una tragicomedia de una hora de duración dirigida a público adulto. El objetivo de la propuesta es ofrecer una mirada contemporánea a la obra de William Shakespeare, interpelando desde el presente a los personajes, las tensiones y las preguntas que atraviesan al texto original "Hamlet, príncipe de Dinamarca".

La versión más reciente de la obra surgió de la inquietud del director Walter Arosteguy y del actor Pablo Tibalt por preguntarse qué puede decir este clásico en el contexto actual y qué significa representarlo desde los escenarios de la región. El montaje parte de una situación particular, en donde al ingresar a la sala, el público se encuentra con un actor que todavía se está preparando, con el espacio en desorden, sillas por ubicar y dificultades técnicas. Desde ese inicio inusual se abre un juego escénico de improvisación, comedia y tragedia.

La propuesta teatral se estrenó en 2022 y fue destacada por el público ya que sigue la línea de densidad dramática de los personajes y los conflictos centrales de Shakespeare, como la locura, el poder, la muerte, el amor y el lugar del individuo frente a las expectativas ajenas. A lo largo de la función, aparecen evocaciones a Gertrudis, Ofelia, el rey, la figura del director y hasta al propio autor.

Las entradas generales tienen un valor de $12.000 y las anticipadas a un valor de $10.000. Para reservas, comunicarse al 343 4255947.