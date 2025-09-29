Recreativo ganó y es único escolta de Urquiza en la Liga Provincial de Básquet

Recreativo superó a Quique Club y se acomodó segundo en la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Básquet.

Con la disputa de cuatros encuentros, en la noche de este domingo se completó la novena fecha de la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Básquet. en este marco, Recreativo logró una interesante victoria y se acomodó como escolta del puntero, Urquiza de Santa Elena, que volvió a festejar.

En uno de los partidos destacados de la noche del domingo, Recreativo consiguió una sólida victoria al derrotar de local a Quique Club por 79 a 58. Con el triunfo, el Bochas quedó como único escolta del líder e invicto Urquiza de Santa Elena.

El que dio la nota fue Paracao, que jugó un gran partido y superó a Estudiantes por un cerrado 67 a 66. A su vez, Talleres no tuvo la mejor noche y en La Paz cayó con un aguerrido Independiente. Fue por 70 a 57.

En este grupo nadie detiene a Urquiza, que de visitante se quedó con el clásico de Santa Elena al derrotar a Progreso por 71 a 57.

Posiciones

Las ubicaciones en la Conferencia 2 son las siguientes: Urquiza 18 puntos; Recreativo 15; Talleres y Estudiantes 14; Quique Club 13; Paracao e Independiente 12; Progreso 10, señala Paraná Deportes.