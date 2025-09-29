Milei llevó la campaña a Tierra del Fuego, visitó una fábrica de celulares y fue recibido por una protesta

En medio de un fuerte operativo de seguridad que alteró la jornada en la ciudad patagónica, Milei se mostró acompañado por los candidatos de LLA en Tierra del Fuego, Agustín Coto, postulante a senador; y Miguel Rodríguez, candidato a diputado.

Protesta de la UOM y otros sindicatos por la presencia de Milei en Tierra del Fuego. La Nación.

En las entrevistas, Milei relativizó la protesta y vinculó a los manifestantes a la oposición. “El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político, que además está alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Ese modelo, es un modelo que en Argentina lleva 70, 80 años y de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollados”, sostuvo el Presidente.

"¿Quieren volver a eso? Bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Nosotros lo que venimos es a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan", señaló Milei en una entrevista con Aire Libre FM que fue divulgada por el equipo de prensa de la Casa Rosada.

En la misma entrevista, el Presidente defendió el régimen de exención impositiva en la provincia: “Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande”, dijo. Y agregó, con dardos al kirchnerismo por la herencia recibida: “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diarios, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.

También aseguró que “Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. Es decir, el problema no es la ventaja, si vos querés, que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos. Es decir, es un modelo que muestra que vos si bajás los impuestos, corres al Estado del medio y podés funcionar mejor. Y eso a nosotros nos parece que es una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante”.

El conflicto con los metalúrgicos se originó cuando en mayo último el Gobierno nacional resolvió avanzar en la reducción de aranceles externos a la importación de productos electrónicos, lo que generó preocupación en las empresas y un fuerte rechazo por parte de los trabajadores y la población en general, quienes consideran que los cambios pondrán en riesgo miles de puestos laborales en la provincia. Por entonces, para destrabar el conflicto, las empresas y los gremios acordaron un plan antidespidos hasta fin de año y así se logró que 8000 metalúrgicos regresen a las fábricas.

La visita a Newsan

Ni bien arribó a Ushuaia, Mile hizo una recorrida por líneas de producción de Newsan, entre ellas la planta dedicada a la fabricación de celulares. También recorrió la planta de inserción automática de placas de circuito impreso, clave en procesos de innovación tecnológica de la compañía. La comitiva oficial fue recibida por el CEO y presidente, Luis Galli, y por el director industrial del grupo, René Ceballos, que le presentaron los principales avances en materia de desarrollo tecnológico, empleo calificado e inversión industrial.

La compañía emplea actualmente a más de 10.000 personas en ocho plantas industriales y tres centros logísticos y de distribución, y es uno de los principales grupos industriales del país, con presencia en múltiples sectores estratégicos como electrónica, movilidad urbana, consumo masivo, energía, pesca y alimentos.

Fuente: La Nación.