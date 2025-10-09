Osuna: “Era necesario ponerle un freno al uso discrecional de los DNU y recuperar el rol del Congreso”

Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados se logró el quórum necesario, a pesar de las presiones y maniobras del oficialismo para impedir su realización.

La diputada nacional Blanca Osuna destacó: “Logramos sancionar la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, era necesaria para delimitar el uso discrecional que el presidente hace de esta herramienta”.

La diputada señaló que “los DNU de Milei no son ni de necesidad ni de urgencia, pero interfieren en el funcionamiento democrático, porque las normas deben discutirse y aprobarse en el Congreso”.

Osuna también se refirió a las denuncias por supuestos aprietes a legisladores en los días previos a la sesión: “Hubo aprietes de todo tipo para que la sesión no pueda llevarse a cabo. Es gravísimo. En el caso del diputado Facundo Manes, obligó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a dar explicaciones. Esta práctica de amenazas y presiones se repite con legisladores de distintos bloques y provincias”.

En relación al proyecto de Presupuesto Nacional, Osuna advirtió: “Tenemos en mano una iniciativa que corta violentamente recursos para salud, educación, las provincias y la obra pública. Mientras tanto, el ministro de economía, Luis Caputo y el equipo económico están en Estados Unidos sin que se hayan dado a conocer una agenda de reuniones e interlocutores, cuando deberían estar acá discutiendo el presupuesto con nosotros”.

Por último, la diputada entrerriana subrayó que la sesión fue clave “era un temario amplio y con acuerdos entre distintos bloques”, incluyendo temas como el cumplimiento de la ley de emergencia y discapacidad, el funcionamiento de la bicameral de niñez y adolescencia y la designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Hoy dimos una señal clara: el Congreso está para debatir y poner límites cuando el Ejecutivo avanza sobre sus atribuciones”, concluyó Osuna.