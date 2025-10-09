El crespense Emiliano Stang, previo a su debut en el Zonda: “El error se paga caro”

Tras lograr el segundo puesto en los 200 kilómetros de Buenos Aires, el piloto entrerriano Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) habló de su próximo desafío en el autódromo Eduardo Copello, El Zonda, y se mostró “entusiasmado por conocer una nueva pista” en San Juan. “Súper exigente, donde el error se paga caro. No hay que equivocarse sobre todo en las primeras vueltas”, explicó.

En el autódromo Oscar y Juan Gálvez, el crespense corrió en dupla con Antonino García y quedaron segundos detrás de la dupla Rossi-Urrutia. “Después del choque del sábado fuimos más rápidos. Estábamos a 2,5 segundos y el domingo pasamos del puesto 16 al 2. Teníamos un autazo”, contó. “Explicación no la encuentro, no se rompió mucho, fue la puerta y el escape. Nada estructural ni importante para el funcionamiento”, agregó en diálogo con Campeones.

El segundo puesto en la última fecha lo alejó de su compañero Matías Rossi en la lucha por el campeonato: “Está un poco más lejos la punta, llegamos a Buenos Aires a 1 punto y nos fuimos a 26. Fue malo en cuanto a los puntos. Hay que empezar a acortar mucho”.

Cabe destacar que la última visita del TC2000 a San Juan fue el 15 de septiembre de 2019 y el triunfador fue Matías Milla con el Renault Fluence oficial.