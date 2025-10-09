ATE exige urgente reapertura de paritarias: “Es un compromiso firmado y legal que el gobierno debe respetar”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos remarca el incumplimiento de lo acordado en la última acta paritaria y ratifica que dicho acuerdo establece de manera explícita la obligación del gobierno provincial de convocar a las partes en la última semana de septiembre, con el objetivo de evaluar la situación salarial de los trabajadores estatales y avanzar en las necesarias actualizaciones.

“Como quedó acordado en la reunión paritaria del 21 de julio, el gobierno provincial debería haber reabierto las mismas la última semana de septiembre. Sin embargo, hasta la fecha no se ha respetado el acta firmada, incurriendo en un claro incumplimiento de lo pactado con este sindicato”, afirmaron desde ATE.

Ante ello, el gremio subraya “la urgencia de esta convocatoria, dado que el sostenido incremento en el costo de vida ha erosionado de manera significativa el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras en toda la provincia”.

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, advirtió que “el acta no es una sugerencia, es un compromiso firmado y legal que el gobierno debe respetar. No podemos permitir que la dilación en la convocatoria profundice la pérdida salarial de los compañeros y compañeras”.

“Exigimos la seriedad y la responsabilidad que merecen los trabajadores: que se fije fecha y hora para la paritaria de inmediato”, reclamó.