El clásico teatral "Made in Lanús" llega a Santa Fe con un elenco de lujo

El Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe (Junín 2957) será escenario de la presentación de "Made in Lanús", la conocida obra escrita por Nelly Fernández Tiscornia. La puesta, dirigida por Luis Brandoni e interpretada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, forma parte de una nueva gira nacional que busca acercar al público una pieza que no dejó de obtener elogios desde su estreno. La función tendrá lugar este sábado 11 de octubre a las 21.

La trama transcurre en una casa del conurbano bonaerense, donde Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que vive en Estados Unidos, regresa al país después de una década para asistir al casamiento de un familiar. En su visita, se reencuentran con La Yoli y El Negro, el hermano de Mabel, un matrimonio de clase media que aprendió a sobrevivir entre crisis económicas, inflación y dificultades cotidianas. En el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa y a partir de eso, cada personaje tomará una postura distinta.

La obra se estrenó originalmente en la década del ochenta y se convirtió con los años en un clásico de la dramaturgia nacional, por su retrato del país y su gente en tiempos de cambio. En esta versión, el elenco está integrado por cuatro intérpretes reconocidos por su trayectoria en teatro, cine y televisión, que aportan nuevos recursos a los personajes creados por Fernández Tiscornia.

Las entradas pueden adquirirse en el teatro, ubicado en Junín 2957, o en TicketWay.