En medio del duelo, el exPatronato Ignacio Russo decidió jugar este viernes en Rosario

El delantero con pasado en Patronato aseguró que su padre "hubiese querido" que jugara ante Newells.

En medio del duelo por el fallecimiento de su padre, el exPatronato Ignacio Russo decidió viajar a Rosario para jugar con Tigre ante Newell’s Old Boys por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, expresó.

Nacho, que jugó con el Rojinegro la Primera Nacional, Copa Liberadores y Copa Sudamericana 2023, estuvo en el velorio de su padre este jueves por la mañana en La Bombonera, acompañado por todo su círculo cercano. Igualmente, este viernes irá a Rosario a sumarse al equipo y ponerse a disposición de Diego Dabove, DT del Matador.

El duelo entre los de Victoria y La Lepra se disputará este viernes desde las 18.30 en el Coloso Marcelo Bielsa. El joven delantero manifestó su deseo de jugar a pesar del duelo y el dolor por la reciente pérdida de su padre.

“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, afirmó el delantero de 24 años en una entrevista en La Red de Rosario.

El exdelantero de Chacarita (quien pertenece a Rosario Central y está a préstamo en Tigre), ya le marcó a Newell’s en 2024 en una victoria por 2-0 en junio por la quinta fecha de la Liga Profesional jugando con la camiseta de Instituto, señala TyC Sports.

Si bien hay pica, debido a que Miguelo estaba muy identificado con Rosario Central y tuvo una increíble racha en los clásicos ante Newell's (invicto con siete triunfos y cinco empates), lo cierto es que será una fecha de profundo respeto y homenajes a la leyenda del fútbol argentino, con minuto de silencio incluido antes del inicio del encuentro.