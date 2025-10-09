Concordia presentó la 47ª Maratón Internacional de Reyes

En conferencia de prensa, se dieron detalles de la prueba que contará con dos distancias: 10 y 5 Km.

Concordia presentó este jueves la 47ª edición de la Maratón Internacional de Reyes, prevista para el próximo 10 de enero a las 20. El lanzamiento se realizó con una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles acerca de la prueba pedestre que se dividirá en dos distancias: 10 y 5 kilómetros.

Durante la presentación oficial, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, afirmando que “la Maratón de Reyes nos pertenece a todos los concordienses. Es un patrimonio deportivo y cultural que proyecta a nuestra ciudad”.

La subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, subrayó el compromiso de todas las áreas municipales para que la próxima edición “vuelva a ser una gran fiesta”.

Por su parte, Marcelo Flores, de la Agrupación Atlética “Los Galgos”, resaltó el espíritu único del público concordiense que año tras año acompaña este evento.