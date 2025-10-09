Deportes

Concordia presentó la 47ª Maratón Internacional de Reyes

09 de Octubre de 2025 - 19:31
Maratón de Reyes

En conferencia de prensa, se dieron detalles de la prueba que contará con dos distancias: 10 y 5 Km.

Concordia presentó este jueves la 47ª edición de la Maratón Internacional de Reyes, prevista para el próximo 10 de enero a las 20. El lanzamiento se realizó con una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles acerca de la prueba pedestre que se dividirá en dos distancias: 10 y 5 kilómetros.

Durante la presentación oficial, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, afirmando que “la Maratón de Reyes nos pertenece a todos los concordienses. Es un patrimonio deportivo y cultural que proyecta a nuestra ciudad”.

La subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, subrayó el compromiso de todas las áreas municipales para que la próxima edición “vuelva a ser una gran fiesta”.

Por su parte, Marcelo Flores, de la Agrupación Atlética “Los Galgos”, resaltó el espíritu único del público concordiense que año tras año acompaña este evento.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos