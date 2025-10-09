El Poder Judicial llama a licitación para adquirir equipamiento informático por más de 330 millones de pesos

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dispuso llamar a licitación pública para la adquisición de equipos de PC y de equipamiento informático para actualización parcial de la infraestructura de datos y cómputos del centro de datos de la Dirección de Informática del Alto Cuerpo. El presupuesto oficial es de 330.029.093 pesos.

El valor del pliego es de 1.000 pesos y las ofertas deberán ser presentadas ante la Oficina de Compras y Asesoramiento del Poder Judicial, en la sede de Tribunales de Paraná, calle Laprida 251.

La apertura de las propuestas será el 29 de octubre, a las 10, en el Superior Tribunal de Justicia, Oficina de Compras y Asesoramiento del STJ.

Más información en: https://www.jusentrerios.gov.ar/compras/licitacion-publica-no06-25-adquisicion-de-equipos-de-pc-y-de-equipamiento-informatico-para-actualizacion-parcial-de-la-infraestructura-de-datos-y-computos-del-centro-de-datos-de-la-direccion-de-inf/