Scaloni recordó a Russo: “Ha dejado un legado de cómo debe ser uno”

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló este jueves en conferencia de prensa antes del amistoso ante Venezuela en Miami, Estados Unidos, y destacó el legado que dejó Miguel Ángel Russo, fallecido este miércoles tras dar una larga batalla contra el cáncer.

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y estábamos todos al tanto de la situación pero cuando sucede, y un tipo tan querido dentro del fútbol que ha dejado una huella, será imborrable. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona. Muy triste, mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos", inició el mandamás del seleccionado nacional conmovido por la emoción.

Una de las imágenes que recorrió el mundo fue el minuto de silencio que realizó el seleccionado nacional a los pocos minutos de que se dio a conocer la noticia, gesto que se replicó en todo el fútbol argentino, y Scaloni explicó lo que llevó a ese homenaje en medio de la práctica: "A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocados porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Entramos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio. Nos pareció que lo teníamos que hacer y nada, muy triste. La verdad que es una noticia que, después de eso, no hay nada más importante", reconoció Scaloni.

Por último, el DT ahondó sobre las grandes enseñanzas que deja Russo y reiteró su pésame a la familia del entrenador Xeneize. "Fuerte abrazo a todos sus seres queridos y gracias por todo, porque ha dejado un legado de cómo debe ser uno y como tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol. Cuando dejas, de acuerdo a diferentes equipos y diferentes hinchas, y están todos de acuerdo de cómo es una persona, eso dice mucho de él. Mandarle un fuerte abrazo a su familia y poco más", redondeó antes de responder preguntas sobre el inminente desafío del seleccionado, consigna TyC Sports.