Falsos operarios de Enersa robaron en una casa en Colón

La Policía de Entre Ríos intervino en un caso ocurrido en la ciudad de Colón, donde un grupo de individuos, haciéndose pasar por empleados de la empresa ENERSA, lograron ingresar a un domicilio con el consentimiento de la víctima.

Una vez dentro, los delincuentes simularon realizar tareas de mantenimiento o control eléctrico para ganar la confianza de la persona y, posteriormente, sustraer una suma de dinero sin ejercer ningún tipo de violencia.

Este tipo de accionar, basado en un ardid engañoso, se ha detectado también en otros puntos de la provincia. La Policía solicitó a la comunidad extremar las precauciones ante la posibilidad de que este modus operandi se repita.

Desde la Policía se recordó que el personal de ENERSA siempre se encuentra debidamente identificado, tanto con credenciales visibles como con vehículos oficiales.

En caso de duda sobre la autenticidad de quienes se presentan en los domicilios, se instó a la población a no permitir el ingreso de personas ajenas a la vivienda y a comunicarse inmediatamente con la dependencia policial más cercana.