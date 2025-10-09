“Alfaro por dos”: la literatura entrerriana se hace teatro en la Biblioteca Popular

Durante todos los jueves de octubre, la Biblioteca Popular del Paraná será escenario de la propuesta “Alfaro por dos”, un espectáculo que se estrenó el pasado jueves y que hoy a las 20.30, presenta su segunda función. Las funciones continuarán los días 16 y 23 de este mes, siempre a las 20.30, en la sala ubicada en Buenos Aires 256, en la capital entrerriana. La iniciativa busca acercar al público la obra de Juan Manuel Alfaro, uno de los grandes escritores de la provincia, a través de la adaptación escénica de dos de sus cuentos.

La propuesta está protagonizada por el actor Augusto Carballal y dirigida por Mache Bosso, quienes decidieron llevar al teatro los relatos El tordillo y El desierto. Ambos textos forman parte del libro La dama con el unicornio, publicado en los años noventa y distinguido en 1998 con el Premio Fray Mocho, el más alto reconocimiento literario que se realiza en Entre Ríos. La obra plantea hacer un homenaje al autor ya fallecido, con la intención de acercar sus obras a nuevos públicos.

El trabajo de Carballal da vida a los personajes creados por el escritor, y la dirección de Bosso propone una lectura escénica que busca conservar la esencia del texto literario, aunque con algunas modificaciones menores para hacer de esta pieza una buena adaptación, que abre la posibilidad de redescubrir la literatura entrerriana desde otro lugar.

Las funciones tendrán un costo de $12.000, mientras que los socios de la Biblioteca Popular podrán acceder con un valor reducido de $10.000. Las reservas se pueden realizar telefónicamente al número 343 4063353.