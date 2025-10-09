El gobierno convocó a los gremios para volver a discutir paritarias

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos citó formalmente a los representantes de los trabajadores del Estado para retomar las negociaciones salariales. La convocatoria, emitida el mismo día en que ATE exigió una "urgente reapertura paritaria" y denunció el incumplimiento del último acuerdo, fija la audiencia para el próximo miércoles.

En un movimiento que busca destrabar la tensión con los empleados públicos, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a una nueva mesa de negociación salarial.

La citación es una respuesta directa a la creciente presión gremial. La audiencia se celebrará el miércoles a las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo (Buenos Aires N° 166). El objetivo, según el texto, es "retomar las tratativas en materia salarial".

Fuerte reclamo gremial como telón de fondo

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que ATE encendiera las alarmas y exigiera la "urgente" reapertura de las paritarias. La Asociación, liderada por su secretario general, Oscar Muntes, denunció públicamente el incumplimiento de lo pactado en el acta salarial del pasado 21 de julio, la cual obligaba al Gobierno a convocar una nueva reunión durante la última semana de septiembre.

Según la denuncia gremial, la demora en la convocatoria ha provocado una "erosión significativa" del poder adquisitivo de los salarios de los estatales, haciendo imperiosa una actualización inmediata frente al sostenido incremento del costo de vida.

En declaraciones previas a la citación oficial, Muntes había ratificado la firmeza del sindicato: "El acta no es una sugerencia; es un compromiso firmado y legal que el Gobierno debe respetar," sentenció el dirigente, advirtiendo que la dilación profundiza la pérdida salarial de los trabajadores.

Con la emisión de la citación, el Gobierno logra contener momentáneamente el conflicto, ofreciendo una fecha concreta para discutir las actualizaciones pendientes. La expectativa se centra ahora en la audiencia del próximo miércoles, donde ambas partes buscarán un acuerdo que permita contener la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos entrerrianos.