Por la diversidad y los derechos culturales: Peña Caminantes

Este viernes 10 de octubre, desde el mediodía hasta el atardecer, el Patio de Caminantes se llena de música, danza y encuentro con una nueva edición de la Peña Caminantes, bajo el lema “Por la diversidad y los derechos culturales”. La cita es en calle Gobernador Antelo 1.345, de Paraná.

Con entrada libre y gratuita, la jornada invita a disfrutar de una programación artística diversa y comprometida, con la presencia de Silvia Teijeira, Fabián Paredes, Emi Osorio y Luchito Barreira, el Teatro Comunitario Caminantes, Juan Martín Basgall, Turco Abdala, La Trova que nos parió, AnarKústicos, entre otros artistas y agrupaciones locales.

Habrá cantina popular con precios accesibles, comidas caseras, bebidas frescas y sorteos especiales a lo largo del día.