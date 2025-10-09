Los hermanos Lucas y Martín Comachi son los nuevos refuerzos de Atlético Paraná

Los hermanos Comachi que llegan al Decano: el delantero Martín y el mediocampista Lucas.

Atlético Paraná, que ya conoce su fixture para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur, anunció este jueves la llegada de dos nuevos refuerzos para el plantel que entrena bajo las órdenes de Mauricio Chiementín. Se trata de los hermanos Lucas y Martín Comachi, quienes llegan de jugar en Santamarina de Tandil el Torneo Federal A.

Con pasado en Colón de Santa Fe, cuentan los dos con una interesante trayectoria en el fútbol profesional que incluye pasos por clubes de Argentina y el exterior. “Ambos llegan desde Santamarina de Tandil, donde disputaron más de 20 partidos en esta temporada 2025”, indicaron desde el Gato.

El mediocampista Lucas Comachi, tras realizar inferiores en Boca y debutar en la Primera del Sabalero, ha jugado en Unión de Sunchales, Cipolletti de Río Negro, Sportivo Guadalupe, Atlético San Jorge, Asteras Vlachioti (Grecia), Club Atlético Fenix, San Lorenzo de Alem, Central Norte de Salta, Differdange 03 (Luxemburgo), Gutiérrez Sport Club y Santamarina.

Por su parte, Martín Comachi debutó en Colón de Santa Fe y se desempeña como delantero. Vistió los colores de San Jorge de Tucumán, Deportivo Quito (Ecuador), Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Villa Dálmine, Agropecuario, Danubio (Uruguay), All Boys, Flandria, Gutiérrez Sport Club y el mencionado equipo tandilense.

Cabe destacar que el pasado sábado Atlético Paraná confirmó la llegada del arquero Iván Gorosito, quien ya entrena con el resto del plantel en la capital entrerriana. El golero cuenta con experiencia en Colón de Santa Fe, Central de San Javier, Colón de San Justo, Huracán de Vera, Sanjustino, San Martín de Formosa, Guaraní Antonio Franco, Sarmiento de Resistencia y Unión de Machagai.