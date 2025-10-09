Burlando confirmó que la muerte de Silvina Luna fue consecuencia del metacrilato que le aplicó Lotocki

El abogado de la modelo reveló que la sustancia migró a distintos órganos y que esa fue la causa de su muerte.

El abogado Fernando Burlando confirmó este jueves en el programa “Intrusos” que la muerte de Silvina Luna estuvo directamente relacionada con las sustancias que el cirujano Aníbal Lotocki le aplicó años atrás durante sus intervenciones estéticas.

Según reveló, los resultados de la autopsia comprobaron que el cuerpo de la actriz presentaba altas cantidades de metacrilato, un material prohibido para uso estético: “Lamentablemente, después de muchísimos años y tras su muerte, supimos que la sustancia de metacrilato por parte de Lotocki, más que nada por las cantidades, fue determinante. Esto se comprobó en la autopsia, no se podía hacer en vida”, explicó Burlando.

El abogado recordó que Silvina había intentado obtener respuestas del cirujano mientras aún vivía: “Ella pretendió tener una charla con Lotocki hasta cuando transitamos el juicio. Quería que se le informe qué tenía en su cuerpo”.

Sin embargo, los resultados médicos posteriores fueron devastadores: “Había cantidades incalculables de esa sustancia por todo el cuerpo, que migraron, y su muerte fue por eso”, afirmó el letrado.

Burlando también expresó su profunda tristeza por el modo en que, según él, la modelo fue tratada por parte del sistema judicial y médico: “Lo que más me angustia es cómo fue subestimada. Nadie la escuchó a tiempo”.

Finalmente, el abogado confirmó además que el fiscal que investiga la causa pidió una nueva indagatoria a Lotocki, ahora con una figura penal más grave: “El fiscal le pide una situación indagatoria por este hecho. Puede haber una tentativa de homicidio y dejaría de ser solo por las lesiones que provocó”.

Fuente: Noticias Argentinas.