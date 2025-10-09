Rugby: citaron a dos entrerrianos a una concentración nacional M19

Franco Benítez (Club Tilcara), integrante de Los Pumitas en el histórico tercer puesto del último Mundial M20, y Basilio Cañas (Club Atlético Estudiantes) fueron convocados para integrar la concentración nacional para jugadores Menores de 19 años que se realizará en Hindú Club, del lunes 13 al miércoles 15 de octubre.

Benítez y Cañas forman parte de una lista de 47 jugadores que comenzará a entrenar para los desafíos de 2026, que incluirán Rugby Championship y el Mundial. Será el primer encuentro tras un exitoso Trial M19 en Villa Carlos Paz, Córdoba, durante los últimos días de agosto y primeros de septiembre.

“La idea de esta concentración nacional es estar dos días y medio juntos en Hindú. El objetivo es seguir conociéndolos, generar lazos como siempre hablamos de que es muy importante para el equipo”, expresó el entrenador Nicolás Fernández Miranda.

“Este será el primer encuentro con un plantel de 47 jugadores con vistas al 2026, tanto para el Rugby Championship y para el Mundial. Desarrollaremos lineamientos generales de cómo será el funcionamiento del equipo tanto adentro como afuera de la cancha. Buscaremos hacer hincapié en la parte física y en la de la preparación de los partidos”, manifestó.

“En cuanto a los forwards haremos foco en la obtención, mientras que la parte de definición del juego con los backs. Buscaremos plantear fundamentos básicos de ataque y defensa para trabajar en este encuentro, como también en las dos concentraciones que restan en 2025, tanto en noviembre en Córdoba como en diciembre en Mar del Plata”, agregó.