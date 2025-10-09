Bessent anunció que EEUU vendió dólares en el mercado y confirmó el swap para Argentina por u$s20.000 millones

Tras un largo hermetismo y en el final del viaje del ministro de Economía Luis Caputo, a Washington, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció este jueves que intervino en el mercado cambiario con la "compra de pesos", lo que confirmó fuertes rumores que indicaban que, a través de un banco internacional, el gigante del norte vendió dólares en la rueda local. Además comunicó que cerró el acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central argentino y ratificó el esquema de bandas para la flotación del dólar. Como efecto del anuncio, las acciones argentinas volaron hasta 27%, los bonos soberanos escalaron hasta 8,4%, mientras que los dólares financieros se hundieron hasta 5,8% (MEP cerró en $1.440 y CCL, en $1.453).

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", escribió en la red social "X", el secretario del Tesoro de EEUU. A su vez, indicó que su Gobierno cerró "un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina". Pero los anuncios no terminaron ahí. También dijo que el esquema de bandas del dólar "sigue siendo adecuado para su propósito" ante las dudas que sobrevolaban en el mercado de que la política cambiaria sería modificada tras las elecciones de medio término del 26 de octubre.

En esta jornada, en la que el Tesoro local se había quedado prácticamente sin dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda -le quedaban unos u$s353 millones dentro de sus arcas en el BCRA-, apareció a media rueda "oferta privada" que hizo caer al dólar mayorista desde los $1.470 hasta los $1.420. Lo que sucedió fue que, a partir del mediodía, EEUU a través del Banco Santander intervino en el mercado oficial comprando pesos, según consignó Ámbito Financiero.

"El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", reveló Bessent, al tiempo que reconoció que "Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez". The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025