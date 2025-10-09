Hallaron a un motociclista muerto en una cuneta en Chajarí: secuestraron droga y dinero

El hecho ocurrió en la Avenida 28 de Mayo, a unos 100 metros de su intersección con Belgrano, de la ciudad de Chajarí. En el lugar, el conductor de una moto, habría caído a una alcantarilla y murió.

El hombre de 30 años fue hallado en el interior de una cuneta con agua, boca abajo, junto a la motocicleta marca Honda Wave. Profesionales del hospital Santa Rosa, que se trasladaron con una ambulancia hasta el lugar, constataron que no presentaba signos vitales.

Según informaron medios locales, este jueves el cuerpo será sometido a la autopsia para determinar las causas de la muerte.

La moto hallada junto al fallecido quedó secuestrada, además de 344.000 pesos y 9,7 gramos de clorhidrato de cocaína.

En este marco, intervino la Fiscalía de turno, además de personal policial médico, de Científica, Drogas Peligrosas y Bombero Voluntarios.

Fuente: Chajarí Al Día