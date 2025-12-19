Asumieron las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo de Paraná

Este viernes prestaron juramento y fueron puestas en funciones las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

Lisandro Amavet asumió como defensor del Pueblo; Fernando Veiga, como defensor Adjunto; y Marcia López, como defensora de los Derechos de las Personas Mayores, dando inicio a una nueva etapa institucional del organismo.

Tras la ceremonia, Amavet, expresó su satisfacción por la designación y remarcó la relevancia del cargo que comienza a ejercer: “Estoy muy contento, ya que es una función muy importante, que asumo con mucha responsabilidad y expectativas”.

Amavet destacó además el impacto institucional del proceso: “Paraná con esta elección gana en calidad institucional, que es muy importante para nuestra comunidad”, y subrayó la decisión política de avanzar con la designación de las autoridades.

En ese sentido, valoró “el proceso de selección de candidatos llevado adelante desde el Concejo Deliberante y la decisión firme de no dejar los mandatos prorrogados o no dejar sin elegir una figura tan importante como la de defensor del Pueblo”, señalando que tanto a nivel provincial como nacional existen antecedentes de vacancias prolongadas en el cargo.

Asimismo, resaltó el carácter del concurso realizado, al definirlo como “transparente, amplio, abierto a la comunidad y democrático”, y señaló que es “el resultado del trabajo realizado por la Presidencia del Concejo Deliberante y de los concejales”.

Finalmente, indicó que el equipo comenzará a trabajar de inmediato: “Tenemos la suerte de contar con un defensor Adjunto y una defensora de los Derechos de las Personas Mayores con trayectoria en la Defensoría, con quienes coordinaremos las tareas institucionales”.

Por su parte, el defensor Adjunto, Fernando Veiga, manifestó su emoción por el reconocimiento recibido y expresó su voluntad de trabajo conjunto. “Me siento muy emocionado y tengo un deseo muy fuerte de trabajar en equipo, tanto con Lisandro como con Marcia, para afrontar los desafíos que tenemos por delante en la Defensoría”, señaló.

Además, destacó que el organismo cuenta con “un equipo de trabajo muy capacitado y con mucha empatía para resolver las demandas de la ciudadanía”, y calificó el proceso de elección como “transparente y brillante”.

En tanto, la defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Marcia López, expresó: “Es un honor para mí haber sido seleccionada nuevamente para desempeñarme en una función pública, la cual voy a desarrollar con mucha responsabilidad y compromiso”.

En relación a su área específica, indicó que uno de los primeros pasos será el contacto con funcionarios, asociaciones y grupos vinculados a la temática, al considerar que “a través de estos reclamos se debe construir la institución”.

López también valoró los proyectos presentados durante el concurso y adelantó que buscará articular con otros postulantes: “Me gustaron mucho los proyectos que presentaron las y los candidatos en las distintas exposiciones, así que seguramente nos pondremos en contacto para trabajar en conjunto y llevar adelante estas ideas”.

Con la puesta en funciones de las nuevas autoridades, la Defensoría del Pueblo de Paraná continúa con su rol institucional en la promoción, protección y defensa de los derechos de la ciudadanía.