Santa Ana se prepara para la 11ª Fiesta Nacional de la Sandía con tres noches de espectáculos

La ciudad de Santa Ana será sede de la 11ª edición de la Fiesta Nacional de la Sandía, un evento organizado por la Municipalidad local y la comisión organizadora que se desarrollará del 16 al 18 de enero de 2026, con el objetivo de celebrar una de las producciones identitarias de la región y promover la cultura local y regional. La propuesta tendrá lugar en el predio habitual destinado a la fiesta y contará con tres noches consecutivas de shows en vivo, además de certámenes. Además, se encuentran disponibles las convocatorias abiertas a artistas, instituciones y representantes de distintas localidades.

La grilla artística confirmada para esta edición incluye la participación de Los Nocheros, Lucas Sugo, Michelle Mosna, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su conjunto, el Vikingo Correa, un tributo al rock nacional, la Octava y Klandestinos. Desde la organización indicaron que en los próximos días se dará a conocer el cronograma detallado con días y horarios de cada presentación, con el fin de facilitar la planificación del público que asistirá a las distintas noches del evento.

En paralelo a la propuesta artística, se encuentra abierta la inscripción para postulantes a Reina Nacional de la Sandía, una de las instancias tradicionales de la fiesta. Podrán participar jóvenes argentinas de entre 16 y 23 años que hayan sido designadas oficialmente por municipios o instituciones invitadas por la comisión organizadora, que no posean reinados nacionales vigentes y que no hayan sido postulantes en ediciones anteriores. Las participantes deberán presentarse con traje de noche preferentemente largo y portar una banda identificadora del lugar de procedencia, de color rojo con letras doradas. La persona que resulte electa tendrá la responsabilidad de representar a la localidad y a la fiesta en distintos eventos a los que sea convocada. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 14 de enero de 2026 o hasta completar un cupo de 20 postulantes, y se realizan a través del contacto telefónico 3456 439065.

También se encuentra abierta la convocatoria para la elección de la Florcita de la Fiesta Nacional de la Sandía, destinada a niñas de entre 4 y 7 años de edad, de nacionalidad argentina, que no hayan participado en ediciones anteriores. Al igual que en el caso de las postulantes a reina, solo podrán inscribirse aquellas niñas que cuenten con designación oficial de municipios o instituciones invitadas por la comisión organizadora. Para la presentación deberán utilizar vestido de fiesta y banda identificadora del lugar de procedencia, respetando los mismos colores establecidos. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de enero de 2026 o hasta completar el cupo de 20 participantes, y se canalizan mediante el mismo número de contacto habilitado por la organización.

Como antesala del festival principal, la Municipalidad de Santa Ana convocó además a artistas a participar del Festival Pre Sandía, que se realizará el domingo 11 de enero de 2026. Esta instancia está dirigida a cantantes solistas, grupos o bandas de los géneros folclórico, tropical, música contemporánea y rock. En el caso del canto solista, se permite la participación con o sin pista y con o sin acompañamiento. Desde la organización se aclaró que no podrán participar quienes hayan sido parte de la edición Pre Sandía 2025. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la Municipalidad de Santa Ana, de lunes a viernes de 7 a 13, o bien por vía telefónica al 3456 659888, y estarán abiertas hasta el jueves 8 de enero de 2026 a las 12.