Fuertes sostuvo que el municipio de Villaguay está “en una situación económica muy controlada”

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, habló de la realidad de la ciudad a poco de terminar el año y comentó el trabajo que se viene realizando.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fuertes dijo que el año termina “en un 8, nos ha ido muy bien en las finanzas municipales, aunque no sé si a la población le ha ido tan bien”. En tal sentido, mencionó que en el municipio “ya se pagó el aguinaldo, estamos en una situación económica muy controlada. Tenemos un nivel de recaudación muy importante, pero también es fruto de las respuestas que el Estado municipal da”.

Como ejemplo, mencionó que “de cinco obras ya previstas, ya se hicieron tres invirtiendo 1.000 millones de pesos de fondos públicos en cuatro centros de salud ubicados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad que llegan a 40 barrios, más la plaza conmemorativa por el aniversario 202 de la ciudad. Y tenemos un plan de obra con no menos de siete frentes de obra con el 100% de recursos propios”.

Al respecto, planteó que “todos los municipios de la provincia de Entre Ríos efectúan su accionar exclusivamente con fondos municipales, algunos tienen una holgura mayor y otros menor, pero no hay ningún tipo de inversión de otras jurisdicciones en lo que tiene que ver con planificación y obra pública para los municipios”.

En ese marco, dijo que “preocupa muchísimo” el proyecto de reforma laboral que afectaría la coparticipación: “También nos preocupan otras cosas, como el tema de la tasa de la luz, que no sé si es deliberado o no, pero hoy la confusión es tan grande que algunos insinúan que el problema del costo de la luz en los hogares y las industrias entrerrianas es culpa de la tasa municipal. Yo firmé un convenio –porque estoy para ayudar el gobernador y al Presidente ya que no hay posibilidad de que nos salvemos solos- que nos golpea financieramente porque resignamos el 1,8% del cobro de la tasa de luz. Y acá hay que decir que el problema es que la gente no puede pagar la luz porque durante el gobierno de Mauricio Macri aumentó entre 4.500% y 5.000%, porque el kilowatt está fuera del mercado y se aumenta con una resolución del Ministerio de Energía. Esos menores ingresos, la caída de la actividad y de la coparticipación viene desde hace tiempo, y eso es el reflejo de la caída del consumo y de la falta de actividad económica en el país. Eso es lo preocupante”.

Respecto del diálogo con el gobernador Rogelio Frigerio, indicó: “No sé si soy el intendente de mejor diálogo, pero siempre el gobernador tiene la deferencia de atenderme y tengo un excelente diálogo y además un excelente concepto del gobernador y sus funcionarios. Me parece gente con la que se puede hablar y compartir; es una lástima que nos ha tocado un momento económico complejo, pero sí tengo un excelente diálogo y un gran respeto por el gobernador”.

Sobre la necesidad de obras de agua y cloacas, Fuertes recordó que cuando una tormenta causó destrozos en Villaguay y el gobernador recorrió la zona “le pedí por favor al gobernador, entendiendo el contexto económico nacional y provincial, que la única necesidad que tiene mi ciudad –porque estamos colapsados en el sistema de cloacas- es una obra que estaba en marcha y con un avance del 30% que se paralizó en diciembre de 2023, y le pedí por favor al gobernador que me ayude a reactivar esa obra. Y hace poco, dos o tres días antes de las elecciones, pudimos estar juntos reactivando la obra y estamos muy agradecidos por eso”.

Finalmente, sobre las perspectivas y actividades para el verano en la ciudad, refirió que “Villaguay no tiene un gran río, pero tenemos cosas lindas, estamos preparando muchísimas actividades diurnas y nocturnas en la reserva natural La Chinita, que es hermosa. El año pasado se inauguró el parador La Zoila, que es el segundo balneario de la ciudad, que está bajando por el puente del arroyo Villaguay, y este verano vamos a inaugurar el tercer balneario de la ciudad en la balsa San Justo, que es una de las dos únicas balsas que tiene la provincia junto con la de Villa Urquiza”.

“También tenemos el tradicional balneario camping municipal y vamos a hacer muchos espectáculos desde ahora hasta febrero, uno de ellos es el Pre Mate en Villaguay que nos fue muy bien el año pasado y veremos qué artistas traemos para posicionar turísticamente un poco mejor a Villaguay, que le cuesta”, concluyó.