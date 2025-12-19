La Biblioteca Provincial convoca a participar de la recuperación de su asociación cooperadora

La Bilbioteca Provincia, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a un encuentro que se realizará el lunes 29 de diciembre, a las 10, en su sede de Alameda de la Federación 278 (Paraná). El objetivo de la reunión es la reorganización de su asociación cooperadora, denominada Biper.

En ese marco se conformará el padrón de participantes para dar continuidad administrativa y legal al trámite iniciado, paso indispensable para reactivar una cooperadora que se encuentra fuera de vigencia desde 2011 y cuya recuperación resulta fundamental para acompañar y fortalecer el trabajo de la Biblioteca, que abarca su habitual servicio de consulta y lectura en el edificio, además de ciclos y propuestas itinerantes en distintas localidades de la provincia.

Quienes deseen formar parte deberán presentarse con su DNI y una fotocopia del mismo (frente y dorso), de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

Se invita a sumarse a todas las personas que quieran participar de este proceso de regularización y consolidación de una herramienta clave para la vida institucional y cultural de la Biblioteca Provincial.