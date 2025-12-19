Burgos respecto a reforma laboral: "La CGT tiene que cambiar de actitud, van a tener que convocar un paro"

Tras la jornada de lucha de este jueves impulsada por la CGT, desde la izquierda destacaron la jornada pero apuntaron a la conducción gremial y le reclamaron radicalizar el plan de lucha: “Impulsamos y organizamos en Paraná la gran movilización contra la reforma esclavista, con una columna propia, que junto al sindicalismo combativo, movimientos sociales, socio ambientales, de la cultura, jubilados, y de DDHH denunciamos la reforma laboral y todo el paquete antiobrero que Milei quiere aplicar en complicidad con Trump, el FMI y los gobernadores", dijo Nadia Burgos.

"Denunciamos también como esto se replica en nuestra provincia de la mano de Frigerio que congeló salarios, se niega a reabrir las paritarias y prepara una reforma jubilatoria regresiva. Esta primera acción fue importante, empujó al gobierno a patear el debate para febrero y eso demuestra que es urgente organizar la continuidad del plan de lucha. Ayer lo cantamos en la calles: ‘con esto solo no va a alcanzar’. Hay que profundizar la unidad en las calles para tirar todo este plan siniestro”, amplió la dirigente de izquierda.

Burgos amplió: “La CGT tiene que cambiar de actitud, llamó a esta acción limitada porque no organizóun paro general, en Paraná incluso plantearon no movilizar en un primer momento. Quedó demostrada que voluntad para luchar hay. Ahora avanzaron y dicen que sí el gobierno no escucha, van a tener que llamar a un paro. Ya es tarde para las amenazas, hay que ponerle fecha a la huelga general y organizar toda la bronca desde ahora. Profundizar un verdadero plan de lucha es el camino. El Garrahan demostró que se puede ganar, hay fuerzas en la clase trabajadora para dar vuelta esta situación. Más en este momento que el gobierno tampoco la tiene fácil y se siguen logrando victorias legislativas como sostener el financiamiento universitario y para la discapcidad. O pasar las modificaciones de la ley de Glaciares a febrero".

"Como trabajadores, tenemos dos tareas: coordinar desde abajo, con todos los sectores, para dar la pelea de manera conjunta en todo el país contra todo el plan del gobierno, y además, seguir fortaleciendo una alternativa política desde el FIT Unidad, y nuevas centrales sindicales que estén a la altura, porque no va más este gobierno ni el PJ que le abrió la puerta y hoy sigue dejando correr a la ultraderecha”, finalizó Burgos.