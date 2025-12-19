19 y 20 de diciembre de 2001: la memoria despierta

Hay hechos que el tiempo intenta cubrir de silencio, pero cada diciembre la historia vuelve a hacerse presente. Las calles vuelven a latir, las voces regresan, la memoria interpela. El tiempo no borra las injusticias.

El pueblo argentino salió a defender su dignidad frente al hambre, el ajuste y la represión. En Entre Ríos también ardió la lucha, trabajadores organizados, chalecos verdes, cortes, tomas y una convicción clara, estar en la calle.

La respuesta fue brutal. Represión, balas de plomo, Estado de Sitio.

Romina Iturain, Eloísa Paniagua, José Daniel Rodríguez, Pocho Lepratti y tantos más pagaron con su vida el reclamo más básico: pan, trabajo y justicia.

Se reemplazaron puertas, pero no se pueden reemplazar vidas.

El silencio cómplice también fue parte del horror.

Aquellos días dejaron una marca que no se borra, la certeza de que cuando el pueblo se levanta, la historia se mueve; y que cuando el poder responde con violencia, queda expuesto. Diciembre de 2001 no fue solo una crisis, fue un límite. Un grito colectivo que dijo basta, que recordó que la dignidad no se negocia y que la democracia se defiende también en la calle.

Hoy, como ayer, la memoria nos interpela. Porque el olvido no es opción.

Porque la lucha sigue siendo necesaria.

Porque quienes cayeron viven en cada compañero que no baja los brazos.

No los olvidamos...

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Presentes, hoy y siempre.

(*) Secertario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná. Ex concejal PJ