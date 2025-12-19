Frigerio: "Nosotros vamos a hacer todas las reformas que tengamos que hacer para defender el 82% móvil"

El gobernador Rogelio Frigerio analizó sus primeros dos años de gestión y proyectó lo que vendrá a partir de 2026 y se mostró optimista, aunque asegura que va por más. “Yo soy muy exigente conmigo mismo y con el equipo, así que siempre quiero más. No, no estoy conforme con lo que se ha hecho aún a sabiendas de que hemos tenido un contexto muy difícil, el más difícil de la historia para nuestra provincia y para la mayoría de las provincias argentinas en términos de la caída abrupta de los ingresos –aseveró-. De hecho, hoy todavía la provincia cuenta con ingresos parecidos a los que había en la pandemia, pero con muchísimas más responsabilidades que atender”.

En declaraciones a Radio Plaza 94.7, el titular del Poder Ejecutivo aceptó que, más allá del escenario adverso, “hemos logrado cumplir con lo que nos habíamos propuesto, que era ordenar el desastre y el desorden que encontramos, poner gestión, compromiso donde había desidia y poner luz donde había oscuridad. Y creo que eso sí lo hicimos. Avanzamos también en una agenda institucional muy importante, pudimos poner en marcha toda la obra pública que habíamos encontrado parada y llena de problemas y deuda. Pero falta mucho todavía, Me quedan 24 meses todavía de gestión. Tengo muchísimos proyectos y objetivos que cumplir”.

En ese marco, apuntó que “en término de infraestructura hemos intervenido diez mil kilómetros de rutas y caminos, pero me faltan otros quince mil. Hemos arreglado quinientas escuelas, pero me faltan casi mil más. Pudimos arreglar un tercio de los hospitales pero todavía tengo dos tercios para esta segunda parte de la gestión, así que falta mucho por hacer, y tenemos 24 meses para seguir demostrando que este es el camino”, publicó EntreRíosAhora.

“La gente ya entendió y lo plasmó con contundencia en las urnas: tiene claro cuál no es el camino, a donde no hay que volver nunca más, que es la política populista, demagógica. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar que el camino es este que estamos llevando adelante, es el camino que finalmente le va a solucionar los problemas a la gente”, aseguró.

-Al inicio de gestión, habló mucho de la transparencia, de la reforma política, y después el escenario económico le fijó el rumbo. ¿Qué proyecta para 2026?

-A pesar del contexto difícil, pudimos avanzar muchísimo en la agenda institucional, la reforma política, la ley de acceso a la información, los gastos reservados. Hicimos muchísimo en términos de control. Terminamos con los ingresos al Estado por ser amigo del político de turno. Ahora todos los ingresos a la planta permanente se hacen solamente por necesidad y a través de un concurso público abierto y transparente. Terminamos con los parientes, los amigos, y los militantes del poder entrando por la ventana al Estado. Para esta segunda parte del gobierno tenemos que acelerar todo ese proceso de reformas importantes. Tenemos esa agenda de infraestructura pendiente, que implica intervenir al 100% las rutas provinciales. Estoy convencido que lo vamos a poder hacer. Y también avanzar en reformas importantes. Por ejemplo, empezar a achicar año a año el déficit enorme que tenemos con la Caja de Jubilaciones, que bancan un millón y medio de entrerrianos, aunque son una minoría los que se benefician con la Caja. Además, seguir transformando la obra social de los empleados públicos de la provincia.

-¿Se va a avanzar con la reforma en el sistema jubilatorio?

-Nosotros vamos a hacer todas las reformas que tengamos que hacer para defender el 82% móvil, y para sostener nuestra Caja provincial, que estaba casi a punto de explotar cuando asumimos. Hicimos algunos cambios que no alcanzan claramente, pero son los que pudimos hacer sin ley, a través de decretos y resoluciones. Ahora, tenemos que avanzar en una reforma más profunda, en una discusión con todos los actores, los gremios, la oposición, tocando todos los temas. Todo está en discusión y en debate. No puede haber temas que no se discuta. No puede haber alguien que determine cuáles son los temas que se pueden debatir y cuáles no. No me parece que eso sea democrático. Vamos a ir con toda claridad y diciéndole la verdad a la gente. Vamos a poner sobre la mesa todos los temas, intentando llegar a un acuerdo, a un consenso que permita la sostenibilidad en el tiempo de la Caja de Jubilaciones, y por supuesto también sostener el 82%.

-¿El año 2026 será el año en el que se discuta en la Legislatura esta reforma?

-Lo vamos a plantear en el próximo año. Sin duda. No vamos a patear la pelota para adelante como hicieron otros. Usted sabe que los últimos gobernadores siempre planteaban la necesidad, decían que lo iban a tratar y después, por una cosa o la otra, no se animaban a hacerlo. Bueno, nosotros llegamos acá con un mandato claro de la gente: agarrar los problemas y resolverlos, no patear la pelota para adelante, ni esconderlos abajo de la alfombra. Y vamos a cumplir con ese mandato.

-¿Está conforme con lo que se ha logrado con la nueva obra social de Entre Ríos?

-Era una obra social en la que se robaba, una obra social en la cual encontramos cerca de 40 mil millones de pesos de deudas, y ordenamos básicamente todo ese desastre y nos queda muchísimo todavía por hacer, muchísimo. Mejoramos todo el tema de prótesis, las compras de medicamentos, que ya no son las más caras del país, como pasaba antes. Todavía falta mucho.

-En 2026 se viene la discusión paritaria salarial con los gremios.

-Es una demanda que se viene planteando desde hace años, décadas, me animaría a decir. Nosotros, en dos años muy complejos, probablemente los más difíciles de los últimos 40 años en términos de ingresos para el Estado, con enorme esfuerzo sostuvimos el poder de compra del salario público, cosa que no ocurrió en el sector privado, y esto claramente también hay que decirlo. Y lo vamos a seguir haciendo a ese esfuerzo para que el salario no pierda poder de compra, y si la cosa mejora, si la recaudación mejora, si mejora la situación macroeconómica, seguramente también nos vamos a poder plantear algo que se debe de hace muchísimos años, que es una mejora. Es decir, no solo sostener el poder de compra, sino mejorarlo, y por supuesto que eso, si los recursos están, se va a poner como una prioridad.

-¿Imagina un 2026 con mejores perspectivas en materia económica?

-Sí, yo creo que sí, yo creo que vamos a poder ver una recuperación de la economía, de la mano de la recuperación del crédito también. Apostamos a eso, apostamos a que las reformas que está intentando llevar adelante el Gobierno nacional tengan un impacto positivo en el mercado. Ojalá podamos recuperar la economía, el crecimiento, el consumo, el empleo, para todos los argentinos, y también, por supuesto, para que el Estado cuente con más recursos para hacer las cosas que todavía adeudamos a la sociedad.

-¿Y cómo analiza la discusión del Presupuesto en el Congreso y el revés que tuvo el Gobierno nacional?

-La verdad que no tengo muchos elementos. No he tenido comunicación con el Gobierno nacional sobre ese tema. No sabía que había un tema que tenía algún riesgo de no salir. La verdad que me estoy interiorizando en estos momentos de lo que pasó en la sesión, con la pandemia, con lo que pasó en la sesión, como a través de los medios. No sé dónde estuvo el problema.

-Agmer, el sindicato más importante de la docencia entrerriana, viene planteando que hay una política de ajuste en educación, ¿qué le responde el Gobernador?

-Me cuesta responder el eslogan político. Si hay un debate y hay una idea y hay algo más que un eslogan, estoy dispuesto a discutirlo, a debatirlo, por supuesto, como lo hago siempre. Los he recibido de infinidad de veces. Ellos mismos reconocen que ningún gobernador los ha recibido tantas veces. Para mí, la educación es una prioridad en serio. Intentamos mejorar la situación. De hecho, hemos firmado una paritaria que no se había hecho nunca en la historia, que es una paritaria para todo el año, donde no solo garantizamos que no pierda poder de compra el salario docente frente a la inflación, sino que empezamos lentamente a mejorar la pirámide salarial docente, que se había achatado mucho. La verdad que no sé a qué se refieren, pero estamos lejos de un ajuste. Pretendemos poner finalmente a la educación en el lugar que se merece, que es el más importante en toda la función de un Estado.

-Gobernador, está transitando la segunda parte de su mandato. ¿Imagina su futuro después de 2027?

-No, no, no. La verdad que no tengo capacidad de pensar tan a largo plazo. Tengo muchos problemas en el corto plazo, muchas tareas por delante, no se me ocurre pensar en mi situación personal en el 2027. Está lejos de ser una prioridad para mí, y no debería serlo además. No pienso la política en esos términos. No necesito eternizarme en el poder. Quiero concentrarme en estos próximos 24 meses en tratar de cumplir la mayor parte de los objetivos que nos trazamos cuando iniciamos este desafío de transformar la provincia.