Avalancha cerrará el año con un show en Tribus

La banda Avalancha, dedicada a rendir homenaje a Héroes del Silencio, se presentará este viernes 19 de diciembre a las 21 en Tribus Club de Arte, ubicado en República de Siria 3572, en la ciudad de Santa Fe, en el marco de un concierto que marcará su cierre de año. El espectáculo se realizará en formato de show en vivo, con una noche centrada en el repertorio de una de las bandas más influyentes del rock en español, retomando canciones que marcaron a distintas generaciones.

La retoma el nombre del disco Avalancha de la agrupación original, que durante 2025 se cumplieron 30 años del lanzamiento del cuarto y último disco de estudio de Héroes del Silencio, editado en septiembre de 1995. Ese álbum representó el cierre de una etapa para la banda española y consolidó un recorrido que la llevó a convertirse en uno de los grupos más exitosos del rock en español, con una proyección que trascendió las fronteras de España y se extendió por Hispanoamérica y varios países de Europa.

