Un niño fue internado tras un episodio de ahogamiento en las Termas de Federación

Un grave episodio generó preocupación en el Complejo Termal de la ciudad de Federación, donde un niño de aproximadamente tres años fue hallado inconsciente en una de las piletas, presentando signos de ahogamiento y debiendo ser asistido de urgencia por personal de seguridad, guardavidas y servicios médicos. El hecho se registró este jueves alrededor de las 16:30 horas.

Según se informó, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental fue comisionado al Complejo Termal de la ciudad de Federación, ante un requerimiento que alertaba sobre la situación.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de que un niño de aproximadamente tres años había sido hallado inconsciente en una de las piletas del predio, presentando aparentes signos de ahogamiento, motivo por el cual fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San José.

Durante el traslado, el menor fue acompañado por personal guardavidas, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.

Ya en el nosocomio local, el niño recibió las primeras atenciones médicas, disponiéndose posteriormente su derivación al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, a fin de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad.

Según lo informado por personal policial apostado en el lugar, el menor permanece internado bajo observación médica, encontrándose en evaluación conforme a su evolución clínica.