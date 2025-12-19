Básquet: Tomás de Rocamora ajustó a tiempo y se quedó con un triunfo clave

Tomás de Rocamora derrotó por 85 a 76 a Racing de Avellaneda, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En un duelo cambiante y de alto voltaje, el equipo de Sebastián Amato mostró carácter en los momentos calientes y se llevó una valiosa victoria. El goleador fue Franco Maeso con 22 y 11 rebotes, en el local, Rafael Rosende aportó 17 unidades. De esta manera, el equipo uruguayense cortó una racha de ocho caídas al hilo.

El partido en Avellaneda

Racing arrancó el encuentro con el control absoluto del tablero. Aprovechando los rebotes y corriendo bien la cancha, el equipo local llegó a sacar hasta 10 puntos de diferencia. Con intensidad defensiva y buenas decisiones en ataque, cerró el primer cuarto 24-11 arriba, marcando el pulso del juego.

Sin embargo, en el segundo cuarto el desarrollo dio un giro. A Racing le costó sostener la solidez defensiva y Rocamora empezó a encontrar espacios, especialmente desde el perímetro. La visita fue letal con el tiro de tres puntos, achicó la brecha y terminó alcanzando a su rival. El parcial reflejó esa levantada: 40-40 rumbo a los vestuarios.

Tras el descanso largo, el partido se tornó de ida y vuelta. Ambos equipos se mantuvieron cabeza a cabeza, hasta que Racing logró despegarse con sendos triples de Luciano Silva y Thiago López Estela, encendiendo al público. No obstante, Rocamora se mantuvo en juego visitando con frecuencia la línea de tiros libres, mientras Racing cometía errores que le costaron caro. El tercer cuarto cerró con la visita arriba 61-59.

En el último cuarto, Rocamora fue más sólido y efectivo. Con un parcial favorable, llegó a sacar ocho puntos de ventaja, diferencia que Racing nunca pudo recortar. La visita estiró el resultado hasta 11 puntos, manejó los tiempos y sentenció el juego con autoridad para sellar el 85-76 final.