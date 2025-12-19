En “La Histórica” se realizará la Fiesta del Deporte Entrerriano

La paranaense Catalina Borrero Müller será distinguida como Revelación en vóleibol.

Los máximos deportistas de Entre Ríos a lo largo de este año serán agasajados este sábado, en el marco de la IV Fiesta del Deporte Entrerriano 2025. En Concepción del Uruguay, con organización conjunta de la Confederación Entrerriana de Deportes y la Municipalidad local, se distinguirá a 106 exponentes de 36 disciplinas deportivas, en ceremonia que tendrá lugar en el auditorio José María Scelzi.

Los destacados serán acompañados por entrenadores, dirigentes y autoridades del ámbito deportivo, en actividad que, se anticipa, “se proyecta como jornada de celebración y reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el deporte entrerriano”.

Disciplinas y distinguidos

* Ajedrez: Destacados: Gerónimo Re y Luciano Benedetti. Revelación: Lihue Santilli.

* Atletismo: Destacados: Victoria Zanoli y Lucas Miño. Revelación: Carmela Coco.

* Bádminton: Destacados: Maili Abril y Joaquín Espinosa Ale. Revelación: Nadia Aguilar.

* Básquetbol: Destacados: Santina Cherot y Florencia Losada. Revelación: Emiliano Morande.

* Beach Volley: Destacados: Lucas Asselborn y Sabrina Cabaña. Revelación: Juana Jacob.

* Bicicross: Destacados: Marcos Fuentes y Jonás Fuentes. Revelación: Iván Fuentes.

* Billar: Destacados: Luciano Pepe y Josué Jaime. Revelación: Sandro Oris.

* Bochas: Destacados: Milagros Pereyra y Jeremías Perrón. Revelación: Carmelo Retamar.

* Boxeo: Destacados: Sofía Palacio y Tiziano Hermosilla. Revelación: Alan Godoy.

* Canotaje: Destacados: Agustín Ratto y Baltazar Itria. Revelación: Priscila Vukonich.

* Ciclismo de pista: Destacados: Milagros Sanabria y Gustavo Raffo. Revelación: Agostina Fagnani.

* Ciclismo de ruta: Destacados: Nadia Leyes y José Antonio Machado. Revelación: Santiago Martínez.

* Handball: Destacados: Joaquín González y Josefina Percaz Challiol. Deportista Revelación: Valentino Márquez.

* Hockey sobre césped: Destacados: Ema González Eterovich y Genaro Molteni. Revelación: Axel Cuatrín.

* Hockey sobre patines: Destacados: Emilia Carrivale Demartini y Sofía Broggi. Revelación: Angelina Corvetto.

* Judo: Destacados: Alyssa Ocampo Godoy y Florencia Pietravallo. Revelación: Uriel Nicolás Godetti.

* karate y Kobudo: Destacados: Dylan Balcaza y Muna Mustafá. Revelación: Esteban Bogado.

* Mountain Bike: Destacados: Juan Ignacio Lui y Leandro Sebastián Sotter. Revelación: María Belén Labriola.

* Natación: Destacados: Vicente Etcheverry y Segundo Alba. Revelación: Catalina Micheloud.

* Natación de Aguas Abiertas: Destacados: Bianca Capdevila Clementi y Lorenzo Rizzi Breuer. Revelación: Luca Pauletti.

* Patín Artístico: Destacados: Emma Valentina Schmidt y Magalí Hartman. Revelación: Antonia Re.

* Patín Carrera: Destacados: Valentino Gutiérrez y Guillermina Osorio. Revelación: Luz María Cáceres.

* Pelota: Destacados: Melina Sphan y Antonio Reggiardo. Revelación: Alma Lardit.

* Remo: Destacados: Carmen Zárate Bosco e Hipólito Brasesco. Revelación: Lisa Farías.

* Rugby: Destacados: Antonella Reding y Bautista Lescano. Revelación: Diego Correa.

* Sóftbol: Destacados: Luciano Biondi y Nahuel Sáenz. Revelación: Clara Matías.

* Taekwondo: Destacados: Esteban Juricich y Juan Manuel Rodríguez. Revelación: Santino Fernández Rezzet.

* Tenis: Destacados: Gonzalo Delgado Chiarella y Emilia Dellavedova. Revelación: Ema León.

* Tenis de Mesa: Destacados: Agustín Asmú y Tiziano Alegrini. Revelación: Francisco Samaniego.

* Tiro Deportivo: Destacados: Morena De la Fuente y Tadeo Russo. Revelación: Simón Esquivel.

* Tiro con Arco: Destacados: Gabriel Tonina y Carlos Della Penna. Revelación: Sofía Torales Fochesatto.

* Tchoukball: Destacados: Tomás Ayala y Manuel Iglesias. Revelación: Lautaro Mohr Muller.

* Triatlón y Duatlón: Destacados: Juan Hipólito Stiechr y Agustín Wendler. Revelación: Guadalupe Quintana.

* Vela: Destacados: Felipe Pérez Calle y Máximo Álvarez. Revelación: Juan Ignacio Medali.

* Vóleibol: Destacados: Henry Sinner y María Eugenia Martínez. Revelación: Catalina Borrero Müller.

* Wakeboard: Destacado: Tobías Saidel