“Hay que aprender a ser sólidos y mantener el arco en cero”, dijo Forestello

Rubén Darío Forestello transita sus días de receso con la mente puesta en el armado del Patronato 2025. El director técnico brindó detalles sobre las negociaciones actuales, la conformación del grupo humano y los objetivos trazados junto a la dirigencia para la próxima temporada de la Primera Nacional.

“Estamos trabajando para que Patronato sea competitivo y que las cosas salgan bien”, afirmó el entrenador, quien destacó la importancia de haber asegurado la continuidad del arquero Alan Sosa: “Era una de las fichas más importantes por rendimiento y conocimiento. Da tranquilidad saber que podés sostener un nivel alto en ese puesto”, señaló

Por otra parte, respecto a las bajas sufridas tras la última campaña, Forestello reconoció que la búsqueda se centra en la ofensiva debido a la salida de futbolistas con alta cuota goleadora. “Se han ido muchos goles, como los de Castro y Bonansea. Vamos en la búsqueda de delanteros, pero estoy tranquilo porque hay una base de chicos del club muy interesante, algo que no me pasó en 2015”, explicó.

El DT reveló que existen gestiones avanzadas con futbolistas de la categoría: “Ya tenemos muchos jugadores en mente con compromiso verbal. Son jugadores que conocen la división, que tienen 100 o 200 partidos en la Primera Nacional y nos pueden ayudar. No damos nombres para evitar que las ofertas se utilicen como pre-oferta en otros clubes”, señaló en el Once Streaming.

La competición

En otro tramo, Forestello se refirió a la complejidad del torneo: “El objetivo es ser competitivos” y advirtió que no existen fórmulas mágicas para lograr el ascenso. “La realidad de la categoría es que los partidos normalmente no se juegan por abajo. Se juegan segundas pelotas, pelotazos cruzados y respuesta inmediata ante la pérdida. Hay que aprender a ser sólidos y mantener el arco en cero”, analizó.

En ese sentido, comparó la actualidad con su ciclo anterior en el club durante 2015 y 2016. “Aquel plantel tenía un sentido de pertenencia muy grande. Ahora buscamos bajar una línea de trabajo que cause seriedad. El campeonato es largo y parejo; lo primero es trabajar y armar un equipo convencido”.