Villa Urquiza: inaugurarán una Sala de Arte que expondrá la obra de la reconocida artista Gloria Montoya

Sala Montoya abrirá sus puertas el viernes 26 de diciembre, en Villa Urquiza. El espacio estará instalado en la Casa del Poeta, sobre Polo Martínez 49. La presentación estará a cargo del Arquitecto Marcelo Olmos, y Avelina Raimundo leerá palabras de Gloria.

Jorge Daneri, hijo de la artista, dijo a ANÁLISIS que la exposición se enmarca en el concepto de “sala y no galería” porque mostrará sólo obras de Montoya. “Estará abierta al público sólo viernes, sábados y domingos hasta el mediodía, acompañando el movimiento turístico del lugar”.

Montoya nació en Paraná el 20 de abril de 1936 y falleció en la misma ciudad el 15 de enero de 1996. La Asociación Civil sin fines de lucro “Arte de la Argentina”, en su página web, contiene una referencia sobre la artista plástica. Entre otras actividades y recorridos de la mujer, destaca que “cursó estudios en la Escuela Provincial de Artes Visuales de Paraná, prosiguió en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Carcova y en el taller del artista Vicente Forte. En 1959 regresó a Entre Ríos para instalarse en su ciudad natal, integrando el Grupo 633, junto a Felipe Aldama y Gerardo Zapata con quien expuso en Galería El Sol de Buenos Aires en 1965. Referente de la plástica entrerriana entre las décadas de 1960 y 1980, escritora y poeta, son libros de poemas de su autoría: Adiós a las ciudades y otros poemas, El cielo se tragó las estrellas, Tierra América e Historias traspapeladas. Supo generar un espacio multicultural como el Taller del Río a fines de los años 1980 y que durante la década de los años 1990 albergó a entusiastas iniciadores en las artes plásticas, un ámbito cultural que dio inicio al grupo Paranatecuento, con lo cual también fue un sitio del que brotaba el arte en sus más diversas expresiones”.

La publicación también menciona que Montoya “actuó como jurado artístico, ejerció la docencia y fue directiva en el Instituto de Artes Visuales Profesor Raúl Carnelli y Directora de Cultura de la Provincia de Entre Ríos. Realizó exposiciones individuales en galerías Witcomb en 1962, Fénix en 1973 y en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez en 1990. Concurrió a la exposición Valores Plásticos del Interior en las Salas Nacionales de Exposición en 1961, al Certamen Bienal Valores Plásticos del Interior en las Salas Nacionales de Exposición en 1974, Valores Plásticos del Litoral en el Casino de Mar del Plata en 1962, colectiva en Espacio Hora Cero de Paraná en 1994, Siete Dibujantes Locales en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez, Ateneo Luis L Etchevehere de Paraná, Pintura Argentina Contemporánea en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B Castagnino de Rosario en 1960, Concurso de Plásticos Entrerrianos para realizar estudios en el extranjero en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez en 1960. Obtuvo Primer Premio Adquisición en el Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos en 1974”.

“Luego de una intensa etapa de pintura informalista a principios de los años 1970 abandonó ese carácter y dio paso al color como protagonista. Oscila entre la semifiguración y la abstracción encontrando un delicado equilibrio entre ellas. Toma como tema fundamental a la mujer en su producción artística y literaria, destacando el valor y el significado que encierra el ser femenino. Área Patrimonial del Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez de Paraná”, se destaca finalmente.

En la edición de julio pasado de la revista ANÁLISIS, Ferny Kosiak, dedicó un espacio en el que recorrió la obra y la vida de Gloria Montoya. “En la ciudad de Paraná hay una calle, una biblioteca y un centro cultural que llevan el nombre de Gloria Montoya, la mujer que fue escritora, docente, filósofa; pero sobre todas las cosas artista visual, con un estilo que rompió con las estéticas regionales”, destacó.