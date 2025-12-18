Estudiantes de Concepción del Uruguay participaron del programa Kayak para escuelas

Alumnos del Centro de Educación Física Nº 3 Prof. Hugo Mario La Nasa de Concepción del Uruguay visitaron el área natural protegida Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, ubicado en Campichuelo, y participaron del programa Kayak para escuelas.

Acompañados por sus profesores, la experiencia vivida por los chicos sobre el río Uruguay, comenzó con clases sobre el remado en kayak en condiciones seguras guiados por instructores capacitados, para luego realizar una travesía de cuatro horas por las islas.

Al regresar a la costa, los estudiantes participaron en una ceremonia simbólica conocida como el "bautismo de kayak", donde caminaron por un túnel de remos formado por sus compañeros y recibieron un certificado otorgado por la Fundación Banco de Bosques, que lleva las banderas de Argentina y Uruguay, ya que el programa también se implementa del lado uruguayo.

Esta propuesta se desarrolla mediante un convenio entre el Consejo General de Educación (CGE) y Fundación Banco de Bosques, encargada del programa en el parque, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

El parque declarado como área natural protegida, brinda a los estudiantes visitas guiadas en kayaks por sus islas y acampe en el lugar, para lo que ofrece carpas y bolsas de dormir, todo de manera gratuita.