Orquestas del país podrán acceder a un concurso para adquisición de repertorio y materiales musicales

El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de la Música pusieron en marcha una nueva convocatoria dirigida a orquestas sinfónicas y de cámara de todo el país, con el objetivo de acompañar y fortalecer su desarrollo artístico mediante el acceso al repertorio y a los materiales musicales necesarios para su actividad. El concurso está destinado a orquestas radicadas en el territorio nacional y busca facilitar la adquisición, el alquiler o la regularización de derechos de autor de obras musicales. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 27 de febrero de 2026 y los proyectos seleccionados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 180 días a partir de la percepción de los fondos otorgados.

La convocatoria está orientada a orquestas que cuenten con personería jurídica y que dependan de municipios, provincias u otras modalidades de gestión pública, privada o mixta, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del concurso. Desde los organismos convocantes señalaron que la iniciativa apunta a respaldar propuestas que contribuyan a consolidar el trabajo sostenido de las orquestas, promover la circulación de obras de autores argentinos y garantizar el acceso legal a partituras y materiales orquestales, aspectos considerados fundamentales para el desarrollo de la actividad musical en distintos puntos del país.

Los fondos que se otorguen en el marco de este concurso deberán destinarse exclusivamente al pago de derechos de autor de compositores argentinos, ya sea nativos o por opción, o bien a la adquisición o alquiler de partituras y partes orquestales, tanto de material original como debidamente licenciado. El monto máximo previsto para cada proyecto es de hasta $1.000.000, aunque el importe final será definido por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes, que tendrá a su cargo la evaluación y aprobación de las propuestas, con la asistencia técnica del Instituto Nacional de la Música. En ese proceso se analizará la pertinencia de cada iniciativa, la trayectoria de las orquestas postulantes, las actividades previstas y el impacto que el proyecto pueda generar en su comunidad de referencia.

Como parte de las condiciones establecidas, las instituciones beneficiarias deberán comprometerse a aportar al menos un 25% de recursos propios para la ejecución del proyecto, los cuales no podrán provenir de subsidios del Estado nacional. Además una vez recibidos los fondos, los proyectos deberán llevarse adelante dentro del plazo estipulado, respetando los objetivos y el presupuesto aprobado.

Para formalizar la postulación, las orquestas deberán presentar una serie de documentos, entre los que se incluye una nota de solicitud firmada por las autoridades responsables, dirigida al presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, en la que se detalle el destino de los fondos y el monto solicitado. También se requerirá un acta o resolución que acredite la designación de las autoridades de la orquesta, la documentación que designe a los representantes autorizados para la postulación y la eventual rendición de cuentas, la constancia de vigencia legal de la institución, su estatuto o normativa fundacional y un presupuesto detallado de cada rubro solicitado, con información de proveedores, editoriales musicales o titulares de derechos de autor.

