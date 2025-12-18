Hubo otros dos detenidos por el robo de cajas fuertes en un edificio de calle Malvinas de Paraná

En el marco de la causa por el millonario robo de tres cajas fuertes del departamento de un edificio en calle Malvinas de la ciudad de Paraná, la Policía de Entre Ríos llevó a cabo nuevos procedimientos y concretó la detención de otras dos personas.

Durante el procedimiento, supo Ahora, se concretó además el secuestro de un automóvil, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

El operativo se llevó a cabo bajo las órdenes de la fiscal María de las Mercedes Nin y otorgado por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Julián Vergara.

Con estos procedimientos, la causa lleva cuatro personas detenidas, dos vehículos e innumerables elementos que serán peritados y se determinará la vinculación con la investigación que continúa con fines de dar con todos los responsables.

Las primeras dos detenciones se realizaron el 5 de diciembre con los procedimientos llevados adelante en barrio 4 de Junio y en calle Hernandarias de Paraná, como también el secuestro del primer vehículo.

Participaron en todos los procedimientos los grupos especiales Comando de Operaciones Especiales y de Infantería Adiestrada. La investigación bajo la División Robo y Hurtos y la colaboración de Jefatura Departamental Paraná, comisarías y Policía Científica.