Policiales

Un hombre se descompensó mientras conducía por calle Villaguay, fue trasladado al hospital y falleció

19 de Diciembre de 2025 - 08:20
Análisis
ANÁLISIS

La víctima murió a causa aparente de una afección cardíaca. Foto: Gentileza Elonce.

Una muerte por causas naturales sucedió en la vía pública en horas de la madrugada de este viernes en Paraná, donde un hombre falleció mientras conducía su vehículo.

Se informó que el hecho ocurrió a las 5.10 en calles Villaguay y Alsina, donde transitaba un utilitario Renault Kangoo cuyo conductor sufrió una descompensación, perdió el control del rodado y detuvo la marcha sobre la vereda.

El conductor fue asistido y trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde le practicaron maniobras de RCP, pero nada pudieron hacer para salvarlo. Se informó su fallecimiento unos minutos después, por la presunta causa de una afección cardíaca.

Fue identificado como Luis Alberto Porciel, de 57 años.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos