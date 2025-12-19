Más datos complican a Medina: faltas ocultas y reuniones con el macrismo disfrazadas de "capacitación"

Cualquier cruce de datos que se realice sobre la información disponible acerca de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina complica aún más la situación de la magistrada, sobre quien se abrió una investigación en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Un relevamiento realizado por ANÁLISIS sobre el Registro Único de Audiencias de funcionarios nacionales, herramienta de transparencia y acceso público disponible en la web, permite corroborar la grave confusión entre lo público y lo privado que caracterizó el desempeño de la magistrada en los últimos años.

Los datos muestran que, durante el gobierno de Mauricio Macri, Medina usó autos oficiales, recursos, choferes y viáticos del Estado entrerriano para asistir a reuniones políticas con altos funcionarios del gabinete nacional, en su rol de presidenta de la ONG Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).

También surge que solicitó licencias argumentando motivos que no coinciden con los datos oficiales y que desplegó actividad particular fuera de la provincia en días en los que no pidió licencia, con lo cual es probable que sean más de 668 las ausencias de la jueza en su despacho en los últimos años.

Algunos ejemplos

Mirando los datos de 2016, sobresale que el lunes 4 de abril a las 11 de la mañana, Medina fue recibida por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

A la audiencia la había solicitado semanas antes, el 14 de marzo, según figura en el registro público, en su carácter de presidenta de AMJA. Medina asistió acompañada por la vicepresidenta y la tesorera de la entidad y el motivo que figura en el registro oficial es “Presentación del plan Justicia 2020 a la Asociación de Mujeres Jueces”.

Pese a que resulta claro que se trató de una actividad particular de Medina en su rol de presidenta de una entidad ajena al Poder Judicial de Entre Ríos, la magistrada pidió dos días de licencia con goce de sueldo en los Tribunales provinciales (3 y 4 de abril de 2016) y se le liquidaron viáticos por “viaje a Buenos Aires, actividades de AMJA y reunión con ministro de Justicia”, según el informe dado a conocer en la web del STJ.

Además, usó para ir un vehículo oficial que partió el día 3 y regresó el 4, con su correspondiente chofer, viáticos, combustible y peajes pagados por el Estado entrerriano.

Fuente: Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Disponible en: https://www.jusentrerios.gov.ar/institucionales/informe-dra-susana-medina-licencias-y-ausencias/

Fuente: Registro Único de Audiencias del gobierno nacional.

Disponible en: https://audiencias.mininterior.gob.ar/buscar?q=11807300&historico=si

Fuente: Contaduría General del STJ.

Un ejemplo más reciente, ya en la gestión de Javier Milei, muestra que Medina continuó con el mismo modus operandi, pese al férreo ordenamiento que impuso el gobernador Rogelio Frigerio en relación los autos oficiales del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo adhirió a las medidas, pero evidentemente no encontraron eco en el Poder Judicial.

El 8 de mayo de 2024 Medina concurrió a una audiencia con Dante Herrera Bravo, titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Fue a las 11 de la mañana, en su rol de presidenta de AMJA, a “plantear preocupación de las asociadas por la falta de la promoción de candidatas mujeres para ocupar cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, según se especifica en el registro oficial.

Una vez más, la actividad nada tuvo que ver con el Poder Judicial entrerriano y se enmarcó en su puja personal para llegar a la Corte Suprema.

No obstante, Medina viajó el 8 en auto oficial y regresó el día 9, con chofer, combustible y peajes pagados por el Estado entrerriano. Y pidió licencia con goce de sueldo por “asuntos de vocalía”.

Esta vez se cuidó de no tramitar viáticos para ella, pero sí se liquidaron los del chofer.

Fuente: Registro Único de Audiencias del gobierno nacional.

Fuente: Contaduría General del STJ.

Fuente: Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Ausencias sin registro

Los datos de 2017 muestran, por ejemplo, que el 18 de abril Medina se reunió con la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, una de las principales funcionarias de Macri. Solicitó la audiencia como presidenta de AMJA y fue acompañada de integrantes de la ONG, según figura en el registro.

Lo curioso es que, pese a que consta que ese día Medina estaba en Buenos Aires y asistió a ese encuentro, no solicitó licencia en los Tribunales entrerrianos según el informe publicado en la web del STJ.

Sí figura una licencia concedida para el día anterior, 17 de abril de 2017, entre las 9 y las 19 horas, para participar de la “Apertura de la Semana del Acceso a la Justicia a realizarse en CABA”, pero nada en relación al día martes 18, lo que permite inferir que hay aún más días de ausencia de la magistrada en su despacho que los 668 que constan en los informes suministrados por el STJ.

Algo parecido se verifica en el registro de acceso público el 18 de abril de 2016, cuando Medina fue recibida por el entonces ministro de Defensa, Julio Martínez. La audiencia fue solicitada en su carácter de “presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina”, no por su rol de miembro del STJ entrerriano, pero la magistrada no solicitó licencia para asistir al encuentro ni informó del viaje, según lo publicado en la web del alto cuerpo.

De la reunión participaron también el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, y la directora de Políticas de Género, Carolina Urtea. El motivo que figura en el registro oficial no deja lugar a dudas: fue la “presentación de la Asociación de Mujeres Jueces”.

Capacitaciones “dibujadas”

El 1º de junio de 2017, en el registro figura una audiencia con Ricardo Casares, por entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. La pidió Medina como presidencia de AMJA y participó también la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez.

El motivo informado oficialmente fue “presupuesto y auspicio de conferencia de AMJA que se llevará a cabo en 2018”, pero Medina pidió licencia en Entre Ríos por “capacitación y motivos académicos”

Analizando los datos de 2018, surge otra reunión con Garavano, el día 5 de diciembre. La solicitó Medina en su carácter de presidenta de AMJA y allí concurrió al mediodía junto a un grupo de magistradas de distintas jurisdicciones, todas integrantes de la ONG.

“La Comisión Directiva y Delegadas provinciales fueron recibidas por el Ministro de Justicia Dr. German Garavano donde se plantearon temas institucionales y actividades conjuntas reconociendo el ministro el gran liderazgo de AMJA en la temática de género”, se publicó en la cuenta de Facebook de AMJA. La licencia que tramitó Medina para ausentarse de su trabajo en los Tribunales de Entre Ríos fue, otra vez, “capacitación”.

Medina también usó el motivo de “capacitación” para asistir a una reunión política con la entonces canciller Susana Malcorra el 3 de abril de 2017,

El ardid contrasta con los argumentos esgrimidos por la magistrada en su descargo: en el escrito que presentó ante la Comisión de Juicio Político se explayó acerca del derecho y la importancia de la formación de los magistrados, citando varios estatutos internacionales. “La capacitación es un derecho de la magistratura y un deber legal y ético. Me cuestionan por formarme, pero he cumplido con mi obligación moral y ética”, sostuvo en el escrito.

A la hora de revisar la documentación oficial disponible, lo que surge es que la magistrada usaba la figura de “capacitación” para conseguir licencia, choferes y recursos y poder desplegar su actividad política particular sin poner plata de su bolsillo, con los gastos a cargo del Estado provincial.