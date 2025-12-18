4 Empanadas celebra seis años de humor compartido en Paraná

En 2019, lo que comenzó como un taller de stand up terminó convirtiéndose en una de las experiencias más sostenidas y originales del humor independiente en Paraná. Así nació 4 Empanadas Stand Up, un grupo que hoy celebra seis años de trabajo ininterrumpido, funciones autogestionadas y una búsqueda constante por hacer de la risa un espacio de encuentro. La celebración será este sábado desde las 21, en el Almacén de los 33, en Bavio y Courreges, con entrada a la gorra.

“La génesis fue un taller de stand up”, recuerda Alejandro Haimovich, uno de los integrantes del grupo. De ese primer impulso surgió un núcleo integrado por Gabriela Reisenauer, Virginia Arduino, el propio Haimovich y un cuarto compañero que luego tomó otros caminos profesionales. “Como nosotros no somos ni psicólogos ni músicos, seguimos con el stand up”, dice a ANÁLISIS, con humor, al explicar cómo el proyecto encontró su rumbo definitivo.

Con el tiempo, cada integrante desarrolló otros vínculos artísticos y nuevas grupalidades, entre ellas el trabajo con Meme Varietal, junto a Carmen Alday, actriz y cantante paranaense. Esa experiencia fue clave para relanzar 4 Empanadas y redefinir su identidad escénica.

Desde entonces, el grupo recorrió bares, salas teatrales y espacios culturales de la ciudad, además de participar en eventos privados y en ciclos de humor impulsados tanto por la Municipalidad de Paraná como por la Provincia de Entre Ríos. Todo desde una lógica independiente. “Producir y autogestionar cultura no es sencillo, pero el recorrido ha sido muy gratificante”, afirma Haimovich.

Una de las marcas distintivas de 4 Empanadas es su formato de varieté. “Hoy somos el único grupo en Paraná que ofrece un show de variedades de humor”, destaca. En escena conviven stand up, comedia, improvisación y música, y esa diversidad se sostiene también en la invitación permanente a otros artistas locales a compartir funciones.

El balance de estos seis años es, según el grupo, ampliamente positivo. “Hemos crecido artísticamente y en convocatoria. Al principio costaba mucho conseguir espacios; hoy o nos llaman o podemos programar funciones sin dificultad”, señala Haimovich. En ese proceso, también fueron parte de inauguraciones de espacios culturales y del trabajo sostenido de formación de público. “Instalar la comedia como propuesta cultural lleva tiempo, esfuerzo y constancia”, considera.

La relación con el público aparece como un elemento central del proyecto. “Hay un ida y vuelta permanente, una interacción de la que nos nutrimos”, explica. La variedad de lenguajes y recursos humorísticos permite que cada espectador encuentre algo con lo que identificarse. “La gente siempre la pasa bien”, asegura.

La celebración por los seis años tendrá lugar este sábado 20 de diciembre, a las 21, en Almacén de los 33, con una función especial que promete ser una verdadera fiesta. El espectáculo contará con invitados que forman parte del recorrido del grupo y de la escena humorística local, como Jorge Martínez, Ariel Bertellotti, Belisario Ruiz y Juanchi Ottado.

Como es habitual en las propuestas de 4 Empanadas, el show combinará stand up, personajes, improvisación y música. Además, se realizarán sorteos entre el público, con premios aportados por emprendedores y comerciantes locales: desde herramientas hasta vouchers de servicios, talleres artísticos y otras propuestas culturales.

La modalidad será entrada a la gorra, con reservas previas al 3435 117292.

Hoy, con Gabriela Reisenauer, Alejandro Haimovich y Carmen Alday como integrantes activos, el grupo mira hacia adelante con objetivos claros: seguir creciendo, renovar sus propuestas y sostener el humor como una forma de resistencia cotidiana. “En estos tiempos tan complicados, reírse es casi un acto de supervivencia”, comenta Haimovich.