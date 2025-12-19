Rock Fest celebrará 20 años de autogestión con un festival solidario en el barrio Paraná XIV

El Rock Fest celebrará sus 20 años de trayectoria este sábado 20 de diciembre, desde las 19, con un festival de música en vivo que se desarrollará en el Polideportivo Paraná XIV, ubicado en la intersección de Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas, en la ciudad de Paraná. El evento es organizado de manera autogestiva por el colectivo responsable del ciclo, con el objetivo de conmemorar dos décadas de trabajo cultural independiente y promover la escena musical local. La entrada será libre y gratuita, pero se invita al público a colaborar con alimentos no perecederos y artículos de limpieza que serán destinados al Centro Cultural y Educativo Capibara, del barrio Capibá, y al Centro de Salud Malvinas Argentinas, del barrio Paraná XIV.

La grilla artística del Rock Fest estará integrada por Birriados, Dagga Hazy Head, Ciclotímicos, Estenia, Motorizador San Lebowski y Vástagos, bandas que formarán parte de una noche dedicada al rock y sus expresiones vinculadas. Desde la organización señalaron que el festival busca reunir a músicos, vecinos y público en general en un espacio barrial, recuperando el espíritu de encuentro que caracterizó al evento desde sus primeras ediciones.

Además de los recitales, el Rock Fest contará con servicio de cantina dentro del polideportivo, cuyos ingresos estarán destinados a solventar los gastos de producción del evento. También habrá feria de emprendimientos independientes y una feria de fanzines, con la participación de proyectos autogestivos de la ciudad.