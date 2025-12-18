El costo de enfermarse sin obra social

El gobierno provincial suspendió los aumentos salariales hace medio año infligiendo un tremendo impacto a los bolsillos de los trabajadores de modo directo pero además, ese mismo efecto termina golpeando fuertemente en la recaudación de la Caja de Jubilaciones y el OSER (Iosper reciclado) quienes deben sostener el déficit creciente con la misma plata que ya se comió la inflación. Hoy, enfermarse es una costosa inversión sin réditos que impone plazos graves a la salud de 300.000 entrerrianos.

A los estragos inmediatos que genera cualquier tipo de política salarial que no se mueve durante medio año como sucede en nuestra provincia hay que sumarle los daños colaterales que según los casos pueden ser a un plazo relativo determinado por alguna enfermedad o, quizás a mayor tiempo, como ser por ejemplo cuando llegue la hora de pasar de activo a jubilado.

Y todo lo que se va perdiendo está claro, no se recupera.

En este cuadro de situación, el de no contar con la tierra prometida ofrecido a través del desmantelamiento del IOSPER para crear el OSER ha sido hasta el momento, generador de un balance infinitamente peor para el sistema. Y ya, entre la intervención real y la dibujada con la nueva ley, donde todos representan al mismo patrón, llevan más de un año de gestión.

Reverceder en esta columna, algunos de los problemas que viven los afiliados de modo permanente sería una redundancia informativa soslayable entonces con ofrecer datos duros de mayor capacidad didáctica.

Costos al pedir turnos

Vemos entonces.

--Iosper paga 15.500 por orden de consulta más el coseguro a cargo del afiliado de 4.000 pesos aunque en realidad lo que efectivamente se abona son 6.000 pesos pese al desmentido oficial.

--Por ejemplo, hablemos de dientes sanos: una consulta sin orden, por un arreglo simple le cuesta al paciente entre 80 y 90.000 pesos. Una limpieza por su parte, entre 100.000 y 160.000 pesos, un tratamiento de conducto entre 110.000 y 180.000 más 60.000 pesos del arreglo y una prótesis de un solo maxilar orilla los 500.000 pesos. Los dentistas aseguran que la Oser no podría incorporar profesionales porque no tiene con que pagarles y mucho menos instalar los equipos que les donó la CTM en oficinas del interior ya que es un gran problema contratar profesionales, comprar insumos y tener personal para que hagan las tareas de mantenimiento, limpieza y esterilización y además no van a poder sostener la demanda contenida. Eso dicen ellos claro. Además, los odontólogos han levantado sus quejas porque sostienen que los someten a descuentos con auditorías absurdas obligándolos a refacturar las prácticas todo lo cual demora los cobros. Curiosamente el subcomandante del OSER es precisamente odontólogo y aún no ha podido acordar nada concreto con sus colegas a riesgo de que le recuerden asimismo que años atrás fue él quien desde la presidencia del Colegio de Odontólogos de la provincia lideró la rebelión contra el IOSPER para detonar los convenios de entonces que aún se mantienen rotos.

--En lo que hace a consultas ambulatorias están cobrando en Cínica y Pediatría de 25.000 a 30.000 pesos de piso. En lo que hace a las especialidades como cardiología, neumonología y ginecología entre otras, el monto sube a 40.000 pesos) siempre de base y sin orden .

--Los psiquiatras cobran desde 45.000 hasta 150.000 los de chapa dorada. Las psicólogas en cambio andan en unos 35.000 pesos.

--Espirometría: es una prueba pulmonar que se utiliza para diagnosticar y controlar enfermedades como asma, EPOC y fibrosis quística: 70.000 pesos.

--Papanicolau con extracción : es un procedimiento de detección ginecológica para buscar células anormales en el cuello uterino potencialmente cancerígenas: 60.000 pesos.

--Hemograma: es un análisis de sangre común destinado a medir el estado general de una persona y detectar afecciones como anemia, infecciones o problemas de coagulación. Y, se lo considera fundamental en medicina. 7.200 pesos.

--RX de tórax FYP: es una radiografía de Torax para hacer evaluaciones del corazón, pulmones, bazo y huesos: 34.000 pesos.

--Ecografía abdominal: estudio de diagnóstico que crea imágenes detalladas de órganos internos como hígado, vesícula, páncreas, bazo, riñones, vejiga, próstata, útero y ovarios: 66.000 pesos.

--Legrado: procedimiento ginecológico donde se raspa y extrae tejido del revestimiento interno del útero y que se utiliza tras un aborto incompleto, o para diagnosticar enfermedades como cáncer e incluso eliminar pólipos: si el paciente va con orden paga 93.000 por servicio de anestesia. sino algún 150.000 pesos. Y una vesícula alrededor de 230.000. Con la salvedad claro de que con los anestesistas no se jode: o cobran o te paran los quirófanos.

La deuda que no se paga

Por otro lado a los prestadores OSER le debe desde Agosto en adelante pero se llevaron la alentadora promesa del gobernador que antes de fin de año van a cobrar algo. Y aún, con los plazos ya vencidos que eran de 6 mese no está en vigencia la reglamentación de la ley que creó el OSER.

Las últimas definiciones conocidas a través de la conducción del Iosper es el reconocimiento expreso de que nada de fondo tiene respuesta hasta aquí por que en realidad, todo está por hacerse.

Evidentemente, tal como se dijo en su momento el problema central no eran los altos sueldos de la gestión ni los hechos denunciados “mediáticamente” centrando aquella ojiva oficial en la estruendosos actos de corrupción útil en su momento y ahora desmantelados.

Tampoco hay informes de quienes representan a los trabajadores en el directorio de OSER, uno representando al socio mayoritario del gobierno que es UPCN y el otro por los docentes.

Mucho menos suman algo las senadoras provinciales del PJ Nancy Miranda de Federal Meca Domínguez de Feliciano quienes muy generosamente apoyaron al gobierno en tan “fausta” idea. No mucha la pretención, solo preocuparse por si el apoyo valió la pena. Por que sobre reformas estructurales no se visualiza ninguna por lo pronto a favor del afiliado y por ese desdén tanta queja en consecuencia.

La realidad está golpeando muy fuerte: o es pagar lo que piden los profesionales que no están adheridos a este Iosper reciclado o sin convenio aún o aguantar. Y es en esa espera donde precisamente se para el organismo para subsidiar respuestas. Sino queda como alternativa recurrir al hospital público donde según las especialidades te dan turno para la futura reencarnación.