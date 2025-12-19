Femicidio en Mansilla: cómo avanza la investigación

La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la chica de 22 años que apareció muerta, arrojada en un pozo de agua abandonado en las afueras de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, el 7 de octubre último, avanza en líneas de investigación clave.

La Unidad Fiscal de Rosario del Tala, a cargo de la pesquisa, pidió al Servicio de Genética Forense de la Procuración la prueba genética porque en algunos de los elementos secuestrados en los diversos allanamientos se obtuvo rastros de sangre. Se pretende contrastar si existe correspondencia genética con el único sospechado por el crimen, Gustavo Brondini, alias “Pino”, de 56 años, un vecino de Mansilla.

Además, ya se fijaron las fechas para proceder a la pericia telefónica del celular secuestrado a Brondino, tarea que empezará en enero, y continúa la recepción de testimoniales a testigos. En Fiscalía prevén que en los últimos días de diciembre se hará la audiencia ante la Justicia de Garantías de Rosario del Tala para pedir prórroga de la prisión preventiva de Brondino, quien fue detenido el 5 de octubre, primero por resistencia a la autoridad y luego como principal implicado en el femicidio.

Según informó Entre Ríos Ahora, un elemento de relevancia para la investigación, el teléfono celular de Daiana, de momento no ha podido ser encontrado y por eso se pedirá una duplicación de la tarjeta SIM para rastrear sus últimos contactos. Y resta conocer un rastrillaje de los trayectos realizados por Brondino con su celular en los días previos al hallazgo al cuerpo de la chica de 22 años.

Brondino cumplió la preventiva primero en la Jefatura de Policía de Tala, y luego fue derivado a la Unidad Penal de Gualeguay, donde permanece detenido.