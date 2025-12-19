El MPD y el Hogar de Cristo trabajarán en conjunto por las personas en situación de vulnerabilidad

El defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, firmó este miércoles un convenio marco de colaboración con la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo Lourdes de Paraná.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos refuerza acciones de cooperación interinstitucional para acompañar, brindar asesoramiento y promover los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o con consumo problemático. Con ese objetivo, el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, firmó este miércoles un convenio marco de colaboración con la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo Lourdes de Paraná.

Durante una reunión realizada en la sede de la Defensoría General, ubicada en el primer piso del edificio de Tribunales, Benítez dialogó con representantes del Hogar de Cristo acerca de las distintas acciones que se prevé implementar para el cumplimiento de los objetivos del convenio, los cuales se enmarcan en el compromiso del MPD con los principios de efectivo acceso a la justicia y defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas que necesitan de un sistema de apoyos.

Del encuentro también participaron la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el defensor coordinador Gaspar Reca y la referente de la Defensoría Penal para este convenio, Lucía Tejera. Por el Hogar de Cristo estuvieron presentes Nadia Taleb, Candela Volpe y el sacerdote Horacio Correa.

El objeto del acuerdo consiste en implementar programas y acciones de cooperación recíproca que permitan establecer mecanismos de articulación y derivación para la atención, acompañamiento y asesoramiento de personas en situación de vulnerabilidad social y/o en consumo problemático.

A su vez, se promoverán actividades conjuntas de capacitación y sensibilización sobre acceso a derechos, salud integral, inclusión social y acompañamiento comunitario. La colaboración también alcanzará a acciones de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y social, y derivaciones pertinentes que fortalezcan el abordaje integral de las personas que lo necesiten.