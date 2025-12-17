La hija de Nicole Neumann blanqueó su romance con un jugador de Vélez

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana Cubero, confirmó su romance con un jugador de fútbol que actualmente se desempeña en Vélez, el club donde su padre fue una reconocida figura.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la hija de la modelo, de 17 años, blanqueó su romance en redes sociales con el jugador de 19 años, que es una de las promesas de Vélez, con contrato firmado hasta 2028.

“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, le dedicó el jugador al hijo de la modelo, un gesto que sirvió como confirmación del romance juvenil.

Mientras alienta a su novio en los partidos, Indiana comienza su carrera en el mundo del modelaje, siguiendo los pasos de su madre en las pasarelas.

Fuente: Noticias Argentinas.