Argentinos Juniors tendrá un rival ecuatoriano en el inicio de la Copa Libertadores

El Bicho será el único equipo argentino que comenzará en la fase preliminar.

Argentinos Juniors tendrá un rival ecuatoriano en la fase 2 de la Copa Libertadores de América 2026, según el sorteo realizado este jueves 18 de diciembre por parte de la Conmebol. El equipo de La Paternal deberá esperar hasta el domingo para conocer a quién se enfrentará.

Las semanas del 19 y 26 de febrero, el contrincante del conjunto dirigido por Nicolás Diez será el perdedor del duelo entre Barcelona y Liga de Quito por la LigaPro. Un empate favorecería a los de Guayaquil, que irían directo a los grupos.

En caso de poder avanzar, el Bicho se medirá en la etapa 3 contra Botafogo o un equipo boliviano, que resta resolverse si será The Strongest o Nacional Potosí, cerca del 4 y 11 de marzo (a confirmar).

Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El ganador de cada partido será nombrado como E1, E2 y E3

Representante de Bolivia - Deportivo Táchira (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU) - Universidad Católica (ECU)

2 de Mayo (PAR) - Alianza Lima (PER)

Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El que triunfe en cada llave será nombrado como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8, para la fase 3.

E2 - Guaraní (PAR)

E1 - Deportes Tolima (COL)

E3 - Sporting Cristal (PER)

Representante de Ecuador - Argentinos Juniors (ARG)

Representante de Bolivia - Botafogo (BRA)

Carabobo (VEN) - Huachipato(CHI)

O'Higgins (CHI) - Bahía (BRA)

Liverpool (URU) - Independiente Medellín (COL)

De la fase 3 saldrán cuatro ganadores que se sumarán a los grupos de la Copa Libertadores 2026, donde estarán Platense, Estudiantes, Rosario Central, Boca e Independiente Rivadavia como representantes argentinos. Los perdedores, en cambio, pasarán a la Sudamericana, donde esperan River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, señala TyC Sorts.