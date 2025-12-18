Gremios y organizaciones sociales marcharon en Paraná contra la reforma laboral de Milei

En consonancia con la marcha nacional de la CGT, este jueves por la tarde se realizó en Paraná una movilización en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La actividad -que comenzó a las 18- reunió a referentes sindicales, estudiantiles y de organizaciones sociales, que se concentraron en la Plaza 1º de Mayo y avanzaron en columna hasta la Casa de Gobierno en defensa de los derechos laborales.

La convocatoria surge tras un encuentro en el que los distintos sectores acordaron avanzar en una estrategia común de acción frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. Desde la CGT Regional Paraná expresaron su postura a través de un comunicado en el que advirtieron sobre el impacto de la iniciativa oficial.

“De manera unánime y consensuada resolvimos unir fuerzas y avanzar en acciones conjuntas, convencidos de que solo la organización colectiva permitirá enfrentar un proyecto que busca precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y limitar la libertad sindical”, señalaron desde la central obrera.

Durante la jornada, las organizaciones participantes manifestaron su rechazo a cualquier intento de reforma que, según sostienen, implique un retroceso en las conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras, y ratificaron la continuidad de las acciones en unidad para frenar la iniciativa del Gobierno nacional.

La consigna central fue “No a la Reforma Laboral usurpadora de derechos” y advirtieron que “las políticas del gobierno nacional profundizan el ajuste sobre el mundo del trabajo, los jubilados y los sectores más vulnerables, promoviendo un modelo que reduce derechos, fomenta la inestabilidad laboral y atenta contra la organización sindical”.

Fotos Facebook PTP-PCR.