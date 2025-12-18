Lisandro Amavet fue elegido como nuevo defensor del Pueblo de Paraná

Este viernes 19 de diciembre, a las 9, se realizará una nueva Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de las autoridades electas.

Las y los ediles que conforman el Concejo Deliberante designaron este jueves a Lisandro Amavet como defensor del Pueblo, a Fernando Veiga como defensor Adjunto y a Marcia López como defensora de los Derechos de las Personas Mayores. Este viernes 19 de diciembre, a las 9, se realizará una nueva Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de las autoridades electas.

Luego de concluido el proceso de llamado a Concurso y de la realización de dos Sesiones Especiales destinadas a las entrevistas personales de las y los postulantes para cubrir los tres cargos concursados para la Defensoría del Pueblo de la capital entrerriana, finalmente 13 de los 14 ediles presentes en la sesión apoyaron la terna surgida de la reunión de acuerdo previa a la votación.

A continuación, un repaso de los antecedentes de quienes resultaron elegidos:

Lisandro Amavet (Defensor del Pueblo)

Es abogado y actualmente se desempeña como Coordinador Legal de la Municipalidad de Paraná, cargo al que asumió en 2023. A lo largo de estos años realizó numerosos cursos en distintas áreas jurídicas, actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos y Estudios Constitucionales en la Universidad Nacional del Litoral.

En el ámbito laboral, además de su ejercicio profesional, realizó distintas funciones en la Administración Pública, tanto municipal como provincial: En 2007 fue designado como Director de Sumarios Administrativos en la Secretaría Legal de la Municipalidad de Paraná; en 2009 asumió como Director Jurídico de la Unidad Ejecutora Municipal; en 2017 se incorporó al ámbito provincial como Director de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2023.

Paralelamente, ha tenido una activa participación en la vida institucional del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, donde fue dos veces vocal de la Sección Paraná, y en otras dos ocasiones su presidente. Actualmente es delegado provincial titular ante la Junta de Delegados del Colegio de la Abogacía.

Fernando Veiga (Defensor Adjunto)

Es licenciado en Gerontología y técnico Universitario en Psicogerontología. Se desempeña en la Dirección de Derechos al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de Paraná, donde participa en la recepción, gestión y evaluación de intervenciones vinculadas a reclamos dirigidos a la Municipalidad de Paraná.

De manera complementaria, actúa como mediador comunitario en el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, integrando su Registro de Mediadores.

En el ámbito académico, se desempeña como Coordinador del Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y como docente de la asignatura Prácticas en Psicogerontología III de la Tecnicatura Universitaria en Psicogerontología de la misma institución.

Marcia Paula López (Defensora de los Derechos de la Personas Mayores)

Es abogada, mediadora y defensora del Pueblo de Paraná, mandato cumplido, actualmente cursa la Maestría “Poder y Sociedad desde las Perspectivas de Género” en la Universidad Nacional de Rosario.

Se desempeñó como directora General de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Provincia de Entre Ríos.

Fue miembro representante titular por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos ante el Observatorio Interinstitucional de Seguimiento de Aplicación del Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual en Niñez y Adolescencia.

También fue integrante de la Comisión de Legislación del Consejo de Prevención de las Violencias a cargo de la redacción de la Propuesta de Reglamentación de la ley 10.058.