Michel: “El presupuesto es un dibujo, es papel pintado y se contradice con la reforma laboral”

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) analizó los proyectos de presupuesto y reforma laboral que generaron polémica en el Congreso y el rechazo de sectores de la oposición.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel sostuvo que “es necesario que Argentina y que el gobierno tenga un presupuesto, que haya una hoja de ruta y un sendero de ingresos y gastos para darle previsibilidad a la economía y a los argentinos, pero este presupuesto es un dibujo, es papel pintado por el propio gobierno”.

Al respecto, explicó que “en el mensaje del presupuesto se establecen proyecciones para toda la economía con un dólar a 1428 para el 2026, pero este lunes el gobierno anunció que abandona el régimen de bandas tal como conocemos y ayer el dólar cerró a 1550, con lo cual todas las proyecciones ya no se van a cumplir. Y el segundo punto tiene que ver con los ingresos, en la página 36 del mensaje del presupuesto está el desglose de los impuestos que va a recaudar el Estado, donde el gobierno dice que va a recaudar 48 billones de pesos en concepto de impuesto a las Ganancias, pero si uno va a la ley de modernización laboral se encuentra que en el artículo 191 el mismo gobierno propone reducir impuesto a las Ganancias para las grandes empresas que le va a costar al Tesoro 3,1 millones de pesos y al total de las provincias 1,7 millones de pesos, es decir que sólo Entre Ríos va a perder 80.000 millones de pesos. Lo mismo ocurre con las contribuciones a la seguridad social, donde está previsto una recaudación y en el proyecto de reforma laboral encontramos que desfinancian en cerca de 3.000 millones de dólares los recursos de la seguridad social porque proponen la baja de las contribuciones para generar este fondo de pago de jubilaciones”.

En resumen, consideró que “es una incoherencia del mismo gobierno el presupuesto que envía por la Cámara de Diputados y las modificaciones de ingresos que envía por el Senado, con lo cual no está ni siquiera cumpliendo con sus propias proyecciones”.

“Yendo a lo que se discutió en la sesión en la Cámara de Diputados, lo que le sucedió al gobierno es que en ese capítulo en el cual incluyó el artículo 75 con la derogación a las leyes de financiamiento educativo y discapacidad y lo fue queriendo ‘engordar’ para que haya más artículos dentro de ese capítulo, ya difícil de aprobar. Y lo que pasó es que fueron por todo y se quedaron sin nada, se quedaron sin una parte estructural del proyecto que querían plantear. Creo que se encontraron con la realidad, encontraron un límite a esa necesidad que tenían de cambiarle el voto a los legisladores que hace dos meses habían votado una cosa, lo que ocurrió con algunos, como pasó con el diputado Francisco Morchio de Entre Ríos que se dio vuelta como una media, cambió el voto de lo que había votado hace dos meses y ahora votó en línea con el gobierno”, analizó el legislador.

En tal sentido, consideró que “el gobierno receptó mal el mensaje de las urnas, lo que quedó claro es que la intención con la que fue a votar la gente ese domingo fue que el lunes todo esté tranquilo y no se vaya todo al tacho, no darle un cheque en blanco para seguir ajustando como quieran sin discutir los temas. Y creo que ayer el gobierno tomó nota de eso, por eso puso un freno al avance de la reforma laboral en el Senado”.

Remarcó que “no tener presupuesto le da al gobierno una total discrecionalidad, porque se manejan con variables viejas a un tipo de cambio vigente a 2022 y otros tipos de niveles de gastos e ingresos, y eso les permite manejar de manera discrecional las partidas. Por eso es importante tener un presupuesto, pero este presupuesto que envía el gobierno es contradictorio con las mismas leyes que tocan los ingresos que el mismo gobierno envía, es una contradicción con su mismo programa económico que quiere aplicar”.

“Por eso ayer hubo un rapto de racionalidad en el gobierno, se dio cuenta y volvió para atrás con la modificación laboral. Y además alguien debería explicar por qué en el medio de una reforma laboral tan trascendental le tenemos que bajar impuesto a las Ganancias a 144 empresas o porqué tenemos que bajar el impuesto a las embarcaciones de lujo. Alguien debería explicar a quién quieren beneficiar y porqué lo hacen de espaldas a la sociedad entre gallos y medianoches sin explicar nada”, apuntó.

En cuanto a la reforma laboral, señaló que “hoy Argentina tiene 22 millones de personas ocupadas, de las cuales 12 millones están en la formalidad entre el sector privado que son más de 6,6; monotributistas y otros, y el 10% está en la informalidad. De ese 6,6 del sector privado con aportes y contribuciones y sólo 2,5 están afiliados a gremios. El gobierno tomó nota de eso y lo que quiere es debilitar la posición de los trabajadores, apuntando a debilitar la columna vertebral del sistema que son los sindicatos. Creo que lo que quieren hacer es debilitar a los sindicatos para después avanzar más fácil sobre los derechos de los trabajadores. Y a eso lo hacen enviando el proyecto por Cámara de Senadores para darle la oportunidad a Patricia Bullrich de hacer todo el show que hace. Tiene que ver más, no con lo laboral estrictamente, sino con la construcción del relato político de ir en contra del sector del trabajo formal, porque la única forma en que este programa económico cierre es imponiéndole al país un modelo social como el resto de Latinoamérica, tienen que peruanizar la economía argentina, debilitando la clase media, la industria y el poder adquisitivo para que cierre el programa económico. De otro modo no cierra”.

En cuanto a la forma de evitar la evasión y favorecer el blanqueo de trabajadores, consideró que “parten de un análisis erróneo que es pensar que con una reforma laboral van a generar empleo o que con una reforma tributaria van a recaudar más. Se genera más empleo y se recauda más si la economía crece, y lo que plantean para eso es algo muy tradicional que han planteado todos los gobiernos como es un blanqueo laboral. Pero eso funciona con una economía creciendo, en una economía como la argentina donde cada vez se pierden más puestos de trabajo y se genera más empleo informal o precario es imposible que se genere una formalización del empleo. Cualquier tipo de reforma estructural se necesita implementar en una económica creciendo, no cayendo”.

Consultado por el proyecto de inocencia fiscal, Michel explicitó que “no es un proyecto de blanqueo, se basa en tres cuestiones: la primera sube el piso de lo que es el umbral de punibilidad, es decir el piso en el cual hoy es delito evadir, que hoy está en un millón y medio de pesos que quedó muy atrasado y esos montos se actualizaron y subieron a 100 millones de pesos; y otras dos cuestiones a las que nos opusimos: el gobierno le sube las multas por no presentar declaraciones juradas a los contribuyentes, pero lo hace de forma errónea porque aplica la misma multa a una gran empresa multinacional que a una pyme, por lo cual nosotros planteamos una diferenciación, y además el gobierno plantea limitar la capacidad del fisco cortando los plazos de prescripción. Hoy los recaudadores tienen cinco años para fiscalizar si un contribuyente evadió, y lo acortaban a tres años, pero nosotros nos opusimos para casos donde hay contribuyentes con alta capacidad como multinacionales, petroleras, bancos”.